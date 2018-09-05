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Стильные игры: какие серьги из шёлковых бусин дороже?
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Стильные игры: какие серьги из шёлковых бусин дороже? 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Давайте поиграем Попробуйте отличить серьги люксового бренда от их значительно более доступного по цене аналога. Какой вариант вам нравится больше?
Этномир: серьги-кисти с бусинами Дизайнеры предлагают забыть о чувстве меры и сделать ставку на смелые аксессуары. Не просто крупные, а гигантские серьги ярких цветов могут стать той самой модной инъекцией в ваш гардероб, которая освежит весь образ и придаст ему актуальность.
Крупные, но при этом лёгкие серьги из полых бусин, оплетённых шёлковым шнуром, найдутся в ассортименте практически любого бюджетного магазина аксессуаров и бижутерии.
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Стильные игры: плиссированная юбка в стиле color blockingОтличите ли вы юбку стоимостью 180 000 рублей от той, которая стоит 3000?Тем, кто доверяет исключительно вкусу знаменитых кутюрье, тоже есть из чего выбрать. Крупные серьги в этническом стиле были замечены и в коллекциях ювелирных брендов, и практически на всех показах осень-зима 2018/19.
Sachin and Babi
Cushnie et Ochs
Sachin and Babi
Rebecca de Ravenel
А самые практичные модницы во время поездки к морю совершат набег на прилавки с бижутенией, выставленные на приморских променадах. Крупные яркие серьги ручной работы — тот случай, когда некоторая небрежность исполнения не только не портит украшение, но, напротив, придаёт ему дополнительный шарм.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1655051924465921415_691937377"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Крупные серьги из шёлковых бусин в этом сезоне:
длинные и объёмные простого дизайна: состоят только из бусин и металлических вставок, без дополнительного декора могут быть украшены кистями в тон яркие выполнены полностью в одном цвете или состоят из нитей контрастных цветов, в тропической палитре сделаны вручную, и как любые украшения hand-made выглядят несовершенными можно носить не только в паре, но и по одиночке: моносерьги — ещё один актуальный тренд этого лета.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1696585591568770537_7494705"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Фото: Instagram.com
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