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Тест: узнай, какой модный принт подходит тебе по характеру
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Тест: узнай, какой модный принт подходит тебе по характеру 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Давно мечтала приобрести одежду с ярким принтом, но не знала, какой выбрать? Наш тест поможет тебе определиться.
Леопардовый принт — больше не моветон, как и принт «под питона» или «черепаха». Однако подходит такая одежда не каждой. До «звериной» расцветки нужно, во-первых, дорости, а во-вторых, научиться ее понимать и принимать. Так, например, если ты выбираешь леопардовое платье, то весь остальной аутфит не должен выходить за рамки: одежда должна быть приглушенных цветов или и вовсе черная, никакого лишнего декора и вызывающих деталей.
То же самое относится и к другому трендовому принту — радуге. С «цветочным» принтом все несколько проще, носить его можно даже в сочетании с клеткой. А вот экстрамодный принт «цепи», который вошел в моду благодаря Донателле Версаче, можно сочетать как с однотонными вещами, так и выбирать образы total patterned!
О всех секретах стилизации вещей с принтами читай в наших будущих материалах, а пока — проходи тест, чтобы понять, какой принт больше подойдет тебе!
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Текст: Диана Гербер
Фото: Shutterstock/Vostock
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