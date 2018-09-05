Секреты королевского гардероба: почему у Елизаветы II так много зонтиков 

Будучи королевой Великобритании и живя в Лондоне, приходится волей-неволей думать о таком простом явлении, как дождь. И королева Елизавета делает это довольно часто. Поэтому нет ничего необычного в том, что во время официальных визитов королева храбро прячется под зонтиком с присущей ей грациозной улыбкой.
Но замечали ли вы когда-нибудь, что начиная с 1993 года все ее зонтики обязательно сочетаются с нарядами?
Что касается зонтика, то королева предпочитает определенный стиль — классический зонт-трость Birdcage от бренда Fulton.
Ну а благодаря высокому положению модницы, эти зонтики для нее делают во всевозможных цветах или оттенках, которые идеально подходят к ее одежде и шляпкам.
Готовы поспорить, что уж за 25 лет у Елизаветы II накопилось огромное количество одинаковых зонтиков всех цветов и оттенков, которые только известны.