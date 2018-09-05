Секреты королевского гардероба: почему у Елизаветы II так много зонтиков

Будучи королевой Великобритании и живя в Лондоне, приходится волей-неволей думать о таком простом явлении, как дождь. И королева Елизавета делает это довольно часто. Поэтому нет ничего необычного в том, что во время официальных визитов королева храбро прячется под зонтиком с присущей ей грациозной улыбкой.

Но замечали ли вы когда-нибудь, что начиная с 1993 года все ее зонтики обязательно сочетаются с нарядами?

Что касается зонтика, то королева предпочитает определенный стиль — классический зонт-трость Birdcage от бренда Fulton.

Ну а благодаря высокому положению модницы, эти зонтики для нее делают во всевозможных цветах или оттенках, которые идеально подходят к ее одежде и шляпкам.