Плюс-сайз модель показала, какой принт нельзя носить пышкам

Эшли Грэм примерила неудачный наряд.

Одна из самых известных мире plus-size моеделей служит источников вдохновения для тысяч модниц. Эшли на своем примере показывает, как выглядеть стильно, даже если твой размер одежды — больше 50-го.

Конечно, порой она слишком уж старается выставить напоказ свои изгибы, выбирая для выходов в свет то прозрачную сетку, то латексное мини, но вот casual-образы ей всегда удавались. Только не в этот раз. Новое платье с модным змеиным принтом девушкам с такой фигурой явно противопоказано.

Анималистический принт визуально сделал модель еще толще. Похоже, Грэм забыло главное модное правило для пышек, которое сама же и пропагандировала: любой «хищный» узор на ткани визуально полнит. Лучше всего отдавать предпочтение нарядам с рисунком color block или геометрическим узором.

Оборки на юбке тоже прибавили Эшли несколько лишних килограммов. Ну, а слишком глубокое декольте явно требует хоть какого-то нижнего белья.

Между прочим, не так давно «хищный» принт (правда, на этот раз леопардовый) примерила на себя Тэсс Холлидей, самая крупногабаритная модель в мире. И тоже промахнулась. Все-таки какими бы модными не были «звериные» узоры на ткани, с ними стоит быть очень осторожной. И это относится к девушкам абсолютно любой комплекции. Стройные звезды тоже в большинстве своем не умеют носить наряды подобных расцветок — их модные провалы можно посмотреть здесь.

Ну, а Эшли Грэм, похоже, стоит вспомнить, какие наряды она носила раньше. Ведь недаром модель превратилась едва ли не в кумира каждой женщины с пышными формами… Когда-то девушке удалось не только доказать, что можно быть в теле и оставаться сексуальной, но и изменить мировые стандарты о красоте. К тому же, Эшли стала первой plus-size моделью, получившей приглашение на Неделю моды. Мы собрали в одной галерее самые разные ее образы.

Листайте фотогалерею по стрелке

Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду

Модный казус: звезды с мокрыми подмышками

Читайте также: