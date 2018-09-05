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Плюс-сайз модель показала, какой принт нельзя носить пышкам
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Плюс-сайз модель показала, какой принт нельзя носить пышкам 

WDay.ru 42 минуты назад
Фото: WDay.ru
Эшли Грэм примерила неудачный наряд.
Одна из самых известных мире plus-size моеделей служит источников вдохновения для тысяч модниц. Эшли на своем примере показывает, как выглядеть стильно, даже если твой размер одежды — больше 50-го.
Конечно, порой она слишком уж старается выставить напоказ свои изгибы, выбирая для выходов в свет то прозрачную сетку, то латексное мини, но вот casual-образы ей всегда удавались. Только не в этот раз. Новое платье с модным змеиным принтом девушкам с такой фигурой явно противопоказано.
Анималистический принт визуально сделал модель еще толще. Похоже, Грэм забыло главное модное правило для пышек, которое сама же и пропагандировала: любой «хищный» узор на ткани визуально полнит. Лучше всего отдавать предпочтение нарядам с рисунком color block или геометрическим узором.
Оборки на юбке тоже прибавили Эшли несколько лишних килограммов. Ну, а слишком глубокое декольте явно требует хоть какого-то нижнего белья.
Между прочим, не так давно «хищный» принт (правда, на этот раз леопардовый) примерила на себя Тэсс Холлидей, самая крупногабаритная модель в мире. И тоже промахнулась. Все-таки какими бы модными не были «звериные» узоры на ткани, с ними стоит быть очень осторожной. И это относится к девушкам абсолютно любой комплекции. Стройные звезды тоже в большинстве своем не умеют носить наряды подобных расцветок — их модные провалы можно посмотреть здесь.
Ну, а Эшли Грэм, похоже, стоит вспомнить, какие наряды она носила раньше. Ведь недаром модель превратилась едва ли не в кумира каждой женщины с пышными формами… Когда-то девушке удалось не только доказать, что можно быть в теле и оставаться сексуальной, но и изменить мировые стандарты о красоте. К тому же, Эшли стала первой plus-size моделью, получившей приглашение на Неделю моды. Мы собрали в одной галерее самые разные ее образы.
Листайте фотогалерею по стрелке
Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду
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