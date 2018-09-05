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Йоджи Ямамото открыл онлайн-магазин
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Йоджи Ямамото открыл онлайн-магазин 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Яна Буковская
На радость поклонников японского стиля, Йоджи Ямамото запустил международный онлайн-магазин под названием Yohji Yamamoto The Shop с доставкой в 130 стран мира, в том числе и в Россию.
На платформе можно приобрести одежду из любой линии, которую выпускает бренд: Yamamoto Produce (вещи с показов Ямамото), S'YTE (бюджетная линия), Ground Y (гендерно-нейтральная линия), discord Yohji Yamamoto (аксессуары), линии + NOIR, Y's (линии, которые впервые предложены за пределами Японии) и LIMI feu (линия дочери Йоджи — Лими Ямамото).
Как сообщает WWD, в сентябре запланирован запуск мобильного приложения и сайта на китайском языке.
Йоджи Ямамото — дизайнер из Японии, который более 40 лет создает одежду на грани минимализма и авангарда. Еще в 70-х годах он стер грань между мужским и женским, выбрал темный цвет тканей и отверг симметрию.
Позже последовала мужская линия одежды, а за ней костюмы для оперы Пуччини и концертная одежда для группы Placebo. Дизайнер известен своим сотрудничеством с Adidas, в результате которого появилась линия Y-3.
О Йоджи написана не одна автобиография, и снят не один документальный фильм. Один из них получил название «Зарисовки об одежде и городах».
Йоджи Ямамото
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