Джиллиан Андерсон стала дизайнером

Актриса Джиллиан Андерсон , известная своими ролями в сериале «Секретные материалы», в фильмах «Падение» и «Последний король Шотландии», объединилась с британским брендом Winser London для создания своей первой капсульной коллекции.

При ее изготовлении учитывались те детали, которые ценит в одежде сама Джиллиан: высокое качество, натуральные ткани, двусторонний материал, а также универсальность — вещи, которые можно носить и носить. «Например, в коллекции есть шелковая блуза, где и воротник, и манжеты могут быть установлены четырьмя различными способами, имея такую вещь можно выглядеть по-разному и при этом всегда стильно». Так же в коллекцию входят жакеты, джемперы и брюки. Стоимость вещей — от 195 за шелковую блузу до 395 фунтов за жакет.

По словам Джиллиан, раньше она никогда не уделяла столько внимания моде или дизайнерам. Иконой стиля можно было назвать разве что Дану Скалли, которая подарила Джиллиан звание секс-символа и принесла ей множество наград.

Коллекция Джиллиан Андерсон Коллекция Джиллиан Андерсон Коллекция Джиллиан Андерсон