Дэвид и Виктория Бекхэм показывают, как одеваться в школу

Автор: Алиса Мурри В начале сентября пара прибыла в Монако, чтобы вместе пройтись по ковровой дорожке форума Гримальди, где проходила жеребьевка Лиги Чемпионов УЕФА . Дэвид и Виктория для мероприятия выбирали одежду в черно-белой гамме — и были очень похожи на счастливых школьников.

Миссис Бекхэм сменила легкие льняные платья, в которых проходила все лето, на строгое черное с глубоким вырезом. Эта деталь в купе с длиной миди придает Виктории ненавязчивую сексуальность и таинственность — прием можно взять на заметку. Завершили образ минималистичные аксессуары в виде изящного кулона с изумрудом и кольца с крупным бриллиантом. Дэвид был одет в классический черный костюм с белой рубашкой и тонким галстуком.

Напомним, что в Монако пара отправилась сразу после отдыха на юге Франции вместе с Элтоном Джоном на его блестящей белой яхте. Фотография с обнимающейся троицы собрала более 750 000 лайков в Инстаграме.

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