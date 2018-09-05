Узкий низ и объемный верх. Дизайнер о трендах осени и моде на оверсайз

3 сентября модельер Татьяна Сулимина представила капсульную коллекцию «Катюша» — элегантные пальто, платья и костюмы полуприлегающего силуэта и оверсайз, отделанные кружевом и украшенные фотографиями Екатерины Иониной. После показа дизайнер рассказала корреспонденту «АиФ-Черноземье» о модных трендах осени.

В моде стиль 20-х Фаина Мания, «АиФ-Черноземье»: Татьян, расскажите, кто вас вдохновлял на новую коллекцию «Катюша»?

Татьяна Сулимина: На коллекцию меня вдохновила дворянка Катерина Ионина из Воронежа. Она эмигрировала в Париж, где стала известной манекенщицей, а впоследствии открыла свое ателье. Внук Катюши Иониной, английский профессор Майкл Холман, разрешил мне использовать фотографии своей бабушки из личного архива. Эти снимки, кстати, вошли в основу известной книги Александра Васильева «Красота в изгнании». В своей коллекции я не делала прямое прочтение костюмов, а вдохновлялась атмосферой эпохи 20-х годов. Я попыталась передать дух времени, показала девушку в путешествии, с чемоданам в руках, которая не знает, что ее ждет впереди.

— Насколько стиль 20-х годов популярен сегодня в повседневности?

— Этот стиль пришел на подиумы несколько лет назад и до сих пор остается актуален. Часто на вечерних приемах мы можем увидеть стиль эпохи 20-х. Так и в коллекции «Катюша» все платья современные, если не стилизовать их головными уборами, обувью и некоторыми аксессуарами 20-х.

Свободные формы и кеды с платьями

— Татьян, что будет модно этой осенью?

— В последнее время наша мода стала многотрендовой. Но, в первую очередь, в моде свободные формы. Хоть узкие, укороченные брюки продолжают появляться на улицах, им на смену приходят широкие брюки. Также актуальны брюки-пилоты, чья ширина только увеличивается. Тенденция идет к объемным формам. Если в наряде присутствует узкий низ, то он уравновешивается объемным верхом, и наоборот. В моде остается спортивный стиль. Но я всегда очень сдержанно отношусь к тому, что выходит в масс-маркет. Главное, не одеваться как все, в «униформу». Нужно оставаться уникальными, найти для себя определенный стиль. Кстати, в последнее время наравне со СМИ моду стали диктовать блогеры.

— А какие цвета будут в тренде?

— Если в прошлом сезоне красный был томатным, то в этом — бардовым. На смену розовому с сиреневым отливом пришел пастельно-розовый. Также будут в моде зелено-канареечный, желтый, коричневый. Как правило, наряду с ярким цветом присутствуют более сдержанные тона — серый, древесный, коричневый. Но не всегда люди следуют моде. Так, например, в прошлом году улицы пестрели красным, хотя главным цветом считался зеленый.

— Кеды с платьями продолжают оставаться модными?

— Долго из моды не уходит то, что удобно. У нас очень быстрая жизнь, поэтому мы все чаще уходим в комфорт. Спортивная обувь — это удобно. И она, скорей всего, не уйдет из моды еще несколько сезонов. Но кроме удобства есть и красота, поэтому окончательно каблуки не исчезнут из нашей жизни. На особых случаях девушки обязательно будут вспоминать о шпильках.

Вторая жизнь

— Какие вещи стоит исключить из гардероба?

— Когда девушка вышла на подиум на платформе, многие стали возмущаться, а один из известных дизайнеров сказал: «Будьте сдержанны в своих критических замечаниях, потому что, возможно, через сезон эта платформа будет настолько модной, что на ней будут ходить все». После этого я стала очень настороженно относиться к теме «Снимите это немедленно». Но все же я бы сняла с наших девушек чересчур облегающие платья, которые давно канули в лету. Они немодные, но на улицах продолжают появляться. Многие стали ходить с поясными сумками, когда они начали выходить из моды. Это тоже бросается в глаза.

— А можно ли как-то обновить вещи, которые вышли из моды? Например, те же самые облегающие платья.

— Можно, конечно. Облегающие платья надо уравновесить объемным верхом. Одеваем оверсайз свитер поверх платья и получаем узкую юбку. Образ кардинально изменился и стал модным. Более того, любая вещь может «переждать». Положите ее на два сезона в ящик, пока она не вернется в моду, и носите ее, как новую.