Космос рядом. В Омске открывается осенняя сессия «Арт-резиденции»

По традиции в программе осенней сессии — модное дефиле «Сибирская этника», конкурс «Образы Покрова» и образовательные программы в сфере моды. «Космос и человек» — так в этом году звучит тема осенней сессии «Омской арт-резиденции». Ежегодный культурно-образовательный проект объединит разные языки искусства и раскроет весь потенциал творческих омичей. Напомним, ко второму году своей деятельности проект подошёл с внушительным багажом. Резиденты обрели свою площадку и музей, чтобы показывать свои работы широкой публике

Программа осенней сессии обещает быть насыщенной. С 3 сентября в Музее дизайна и технологии ОмГТУ начала работу выставка «Оттенки тёплого». В экспозиции представлены предметы из коллекций молодых дизайнеров, которые передают настроение наступающей осени.

Центральную часть экспозиции составляет коллекция «Вино из одуванчиков» авторского дуэта дизайнеров Оли Ивановой и Лиды Чугуновой. Их отличает уникальный метод работы с текстилем. Они меняют пластические характеристики полотна и получают совершенно новые формы костюмов. Также экспозицию наполняют работы и других молодых авторов. 12 сентября откроется выставка «Современное искусство в Меге».

Основные мероприятия арт-резиденции начнутся в конце октября. 26 октября уже в седьмой раз пройдёт модное дефиле Всероссийского конкурса молодых дизайнеров «Сибирская этника — 2018». 27 октября в Музее имени Врубеля состоится традиционный конкурс «Образы Покрова». С 26 по 28 октября планируется образовательная программа с известными профессионалами в сфере моды, дизайна и искусства.