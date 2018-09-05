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Меган Маркл в брючном костюме: строго и сексуально
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Меган Маркл в брючном костюме: строго и сексуально 

FashionTime + ещё 1 1 час назад
Фото: FashionTime
Новый выход Меган Маркл в свет убедил фешн-общественность в том, что девушка не планирует отказываться от своих любимых брючных костюмов. Отметим, что королева Елизавета IIне приемлет этот предмет гардероба, поэтому не носит брюки. Да и другие представительницы королевской семьи не появляются в них, чего нельзя сказать о Меган Маркл.
Для участия в церемонии WellChildAwards с вручением наград детям, мужественно борющимся с тяжелыми заболеваниями, Меган Маркл выбрала сдержанный образ. Супруга принца Гарри была в черном костюме бренда Altuzarra в паре с монохромной рубашкой шведской марки Deitas. Прическу девушки составил ее фирменный небрежный пучок с выпадающими прядями.
Меган Маркл и принц Гарри
На встрече с детьми с ограниченными возможностями здоровья Меган Маркл и принц Гарри вручили им цветы, подарки и поинтересовались — что любят, чем интересуются, какие мультфильмы смотрят.
Как пишут некоторые британские СМИ, перед каждым выходом в свет супруга принца Гарри интересуется у него — что ей лучше надеть. Однако мы сомневаемся в этом, так как помним: внук королевы был против того, чтобы Меган Маркл надевала смокинг, но девушку в нем мы все же увидели.
What a wonderful couple❤️❤️
Публикация отMeghan Markle❤️-royals -Levi's (@johanroyaltyandlevis) 29 Авг 2018 в 10:55 PDT  А вам нравится стиль герцогини Сассекской?
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