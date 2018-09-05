Сама элегантность: Меган Маркл в брючном костюме Altuzarra 

На прошлой неделе Меган Маркл произвела настоящий фурор, посетив показ мюзикла «Хамильтон» в театре «Виктория-Палас» в соблазнительном коротком платье-смокинге. Общественность до сих пор обсуждает стройные ноги герцогини, которые она продемонстрировала в тот день. Вероятно, решив немного успокоить окружающих, на этот раз супруга принца Гарри появилась на публике в гораздо более скромном наряде. Для церемонии вручения премии The WellChild Awards, прошедшей в лондонской гостинице The Royal Lancaster Hotel вечером 4 сентября, она выбрала строгий черный брючный костюм Altuzarra и сатиновую блузку Deitas в тон. Завершали образ классические лодочки и миниатюрный клатч — все в одной цветовой гамме.