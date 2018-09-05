Ещё
Сама элегантность: Меган Маркл в брючном костюме Altuzarra
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сама элегантность: Меган Маркл в брючном костюме Altuzarra 

Harper’s Bazaar 32 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
На прошлой неделе Меган Маркл произвела настоящий фурор, посетив показ мюзикла «Хамильтон» в театре «Виктория-Палас» в соблазнительном коротком платье-смокинге. Общественность до сих пор обсуждает стройные ноги герцогини, которые она продемонстрировала в тот день. Вероятно, решив немного успокоить окружающих, на этот раз супруга принца Гарри появилась на публике в гораздо более скромном наряде. Для церемонии вручения премии The WellChild Awards, прошедшей в лондонской гостинице The Royal Lancaster Hotel вечером 4 сентября, она выбрала строгий черный брючный костюм Altuzarra и сатиновую блузку Deitas в тон. Завершали образ классические лодочки и миниатюрный клатч — все в одной цветовой гамме.
Harper’s Bazaar: последние новости
Кейт Миддлтон vs Меган Маркл: кто получил официальное звание законодательницы моды Как носить брюки с завышенной талией: 6 сочетаний Instagram-модниц Тина Кунаки в блестящем мини-платье и Венсан Кассель на вечеринке в Венеции
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
10 шокирующих интимных традиций народов мира50
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами44
Нужно ли хранить яйца в холодильнике
Елизавета Боярская станет мамой во второй раз3
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Кем стали дети и внуки советских звезд
Звёзды Дети
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение