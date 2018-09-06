В прошлом году Burberry сожгли одежду на $36 млн Что будет в этом?

Burberry медленно, но верно становится самым обсуждаемым брендом сезона — сначала все бутики в мире «покрылись» новой монограммой бренда, а теперь поменялась и политика бренда.

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В 2017-м стало известно, что ежегодно Burberry сжигает (!) нераспроданные товары, общей стоимостью в $36 млн, а сегодня бренд объявил, что делать этого больше не будет. Более того, исполнительный директор бренда Марко Гобетти (58) также заявил, что они отказываются от использования натурального меха — «Это ключ к многолетнему успеху».

Что ж, ждем 17 сентября — новый креативный директор Burberry Рикардо (44) Тиши представит свою дебютную коллекцию в Лондоне!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-proshlom-godu-burberry-sozhgli-odezhdu-na-36-mln-chto-budet-v-etom/