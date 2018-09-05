Ещё
Наташа Поли, Яна Рудковская, Ксения Собчак и другие звезды на масштабной вечеринке Vogue Fashion's Night Out
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком"
"Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком"

Наташа Поли, Яна Рудковская, Ксения Собчак и другие звезды на масштабной вечеринке Vogue Fashion's Night Out 

Passion.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Passion.ru
4 сентября в столице прошел ежегодный праздник моды и шопинга, организованный журналом Vogue Russia.
Минувшим вечером в Москве отгремел десятая юбилейная вечеринка Vogue Fashion's Night Out. Созданный по совместной инициативе всех мировых изданий Vogue, проект Fashion’s Night Out стал ожидаемым мероприятием, открывающим новый модный и светский сезон.
В этом году столичные универмаги ЦУМ, «Цветной» и «Модный сезон» до полуночи развлекали своих гостей, среди которых было множество знаменитостей всех возрастов — от Стеши Маликовой и Лизы Песковой до Полины Гагариной, Яны Рудковской, Дарьи Мороз, Марии Шумаковой и других.
Главный редактор Vogue Russia Маша Федорова и официальный посол «Модной ночи»-2018, российская топ-модель Наташа Поли, проследовали по всем точкам маршрута, где с удовольствием сфотографировались с гостями, оценили свежие коллекции, встретились с отечественными дизайнерами и блогерами, а также представили созданные специально для проекта аксессуары.
Фото: пресс-служба
Passion.ru: последние новости
15 идеальных моделей блузок на любой вкус и бюджет Платье в стиле доски объявлений, плед на плечах и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе Наоми Уоттс, Джорджина Родригес и другие звезды на церемонии открытия 75-го Венецианского кинофестиваля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»10
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Понаровская готовит грандиозное возвращение8
10 шокирующих интимных традиций народов мира53
Нагиев удивил интимным признанием48
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
03:14
Обувь, которую опасно носить
Здоровье
07:22
О чем умалчивают врачи
Здоровье
02:42
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение