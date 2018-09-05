Наташа Поли, Яна Рудковская, Ксения Собчак и другие звезды на масштабной вечеринке Vogue Fashion's Night Out 

4 сентября в столице прошел ежегодный праздник моды и шопинга, организованный журналом Vogue Russia.
Минувшим вечером в Москве отгремел десятая юбилейная вечеринка Vogue Fashion's Night Out. Созданный по совместной инициативе всех мировых изданий Vogue, проект Fashion’s Night Out стал ожидаемым мероприятием, открывающим новый модный и светский сезон.
В этом году столичные универмаги ЦУМ, «Цветной» и «Модный сезон» до полуночи развлекали своих гостей, среди которых было множество знаменитостей всех возрастов — от Стеши Маликовой и Лизы Песковой до Полины Гагариной, Яны Рудковской, Дарьи Мороз, Марии Шумаковой и других.
Главный редактор Vogue Russia Маша Федорова и официальный посол «Модной ночи»-2018, российская топ-модель Наташа Поли, проследовали по всем точкам маршрута, где с удовольствием сфотографировались с гостями, оценили свежие коллекции, встретились с отечественными дизайнерами и блогерами, а также представили созданные специально для проекта аксессуары.
Фото: пресс-служба