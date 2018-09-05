Ночь моды от Vogue Fashion's Night Out

В Москве уже в десятый раз прошло любимое шопоголиками мероприятие Vogue Fashion's Night Out 2018. Модные магазины столицы порадовали гостей презентациями новинок люксовых брендов, подарками и угощениями.

Старт модному и светскому сезону в России дан 4 сентября в Москве, и уже завтра мероприятие пройдет в Северной столице.