Ещё
Ночь моды от Vogue Fashion's Night Out
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ночь моды от Vogue Fashion's Night Out 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
В Москве уже в десятый раз прошло любимое шопоголиками мероприятие Vogue Fashion's Night Out 2018. Модные магазины столицы порадовали гостей презентациями новинок люксовых брендов, подарками и угощениями.
Старт модному и светскому сезону в России дан 4 сентября в Москве, и уже завтра мероприятие пройдет в Северной столице.
В Москве флагманское мероприятие журнала Vogue Россия, который в этом году отмечает двадцатилетие, посетили модельер Маша Цигаль, певец Митя Фомин, продюсер Яна Рудковская, видеоблогер Саша Спилберг и другие.
Главным эпицентром модной ночи стал ЦУМ. Самые красивые девушки Москвы не могли пройти мимо вечеринки.
News.ru: последние новости
Боярская ждёт второго ребёнка Бузова сталкивает лбами своих женихов Россияне выбрали самые привлекательные нации
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
10 шокирующих интимных традиций народов мира51
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами47
Назван идеальный размер женской груди64
Нужно ли хранить яйца в холодильнике
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
04:57
Кем стали дети и внуки советских звезд
Звёзды Дети
07:29
Йога против пилатеса: что выбрать
Здоровье
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение