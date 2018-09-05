Ночь моды от Vogue Fashion's Night Out 

В Москве уже в десятый раз прошло любимое шопоголиками мероприятие Vogue Fashion's Night Out 2018. Модные магазины столицы порадовали гостей презентациями новинок люксовых брендов, подарками и угощениями.
Старт модному и светскому сезону в России дан 4 сентября в Москве, и уже завтра мероприятие пройдет в Северной столице.
В Москве флагманское мероприятие журнала Vogue Россия, который в этом году отмечает двадцатилетие, посетили модельер Маша Цигаль, певец Митя Фомин, продюсер Яна Рудковская, видеоблогер Саша Спилберг и другие.
Главным эпицентром модной ночи стал ЦУМ. Самые красивые девушки Москвы не могли пройти мимо вечеринки.