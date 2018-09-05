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В кожаных брюках и белой футболке: Виктория Бекхэм учить выглядеть просто, но сексуально
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В кожаных брюках и белой футболке: Виктория Бекхэм учить выглядеть просто, но сексуально 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
4 сентября Виктория Бекхэм была замечена в Лондоне. Дизайнер направлялась на радиостудию BBC Radio 2, чтобы дать интервью. Одета супруга знаменитого футболиста была, как и всегда, минималистично: она выбрала для выхода свободную белую футболку и кожаные черные брюки с алым поясом из коллекции собственного бренда. Также многодетная мама захватила небольшую сумку на плечевом ремне, а половину лица скрыла за крупными солнцезащитными очками. Финальным аккордом немного хулиганистого, но сексуального образа стали остроносые лодочки на шпильке.
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