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Оконфузилась: мисс Вселенная подвела юбка с разрезом
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Оконфузилась: мисс Вселенная подвела юбка с разрезом 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Стоит быть осмотрительнее под прицелом камер.
25-летняя Оливия Калпо успешно делает модельную карьеру. Вот и сейчас, придя на очередное телешоу в качестве гостьи, перед входом в студию она принялась позировать фотографам и улыбаться собравшимся вокруг прохожим. Но не учла одного: шлица (разрез сзади) на ее мини-юбке оказалась слишком высокой. Поэтому при каждом движении модели все зрители могли наблюдать ее пятую точку практически во всей красе.
Несмотря на свой звездный статус и успешную модельную карьеру, Оливия частенько промахивается с нарядами. В целом ее образы выглядят стильно и очень соблазнительно. Но вот мелкие детали частенько все портят. Чрезмерно глубокое декольте или та шпица на юбке смазывают впечатление от модного лука и конфузят девушку. Между прочим, тем же вечером Калпо совершила еще один промах. Отправившись на модную вечеринку, она нарядилась в шикарное белое кружевное платье… с очень маленьким лифом. Формам звезды в нем явно было тесно.
И зачем звезды так мучают себя, надевая одежду не по размеру? Ведь это не только некрасиво, но еще и очень неудобно. Они либо обманывают себя, стараясь не замечать очевидного, а именно своих реальных объемов, либо неумело стараются ввести в заблуждение окружающих. Только вот никто еще не стал выглядеть худее оттого, что натянул на себя платье на два размера меньше. Скорее наоборот! Мы собрали в одной галерее похожие провалы других знаменитостей, как российских, так и зарубежных.
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