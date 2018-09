Дочь Ульяны Сергеенко отказывается носить мамины платья

Знаменитый дизайнер Ульяна Сергеенко , поразившая фешн-индустрию самобытными образами а-ля рюс, стала героиней глянцевого журнала HELLO! . В интервью изданию кутюрье рассказала о том, как выросли продажи ее бренда после скандальной истории, произошедшей накануне очередного шоу Ulyana Sergeenko Couture в Париже.

Спасибо ❤️ @hello__ru @a030aa @danilgolovkin

Публикация отUlyana Sergeenko (@ulyanasergeenko) 17 Авг 2018 в 1:03 PDT Напомним, пресса тогда муссировала информацию о скандале, разделившем жизнь Ульяны Сергеенко на до и после. Причиной общественного взрыва стало использование строчки из композиции Канье Уэста Niggas in Paris, написанной рукой модельера на приглашении. В итоге знаменитость обвинили в расизме.

Ульяна Сергеенко рассказала о развитии своего бренда и отметила, что ее дочь Василиса не носит платья, созданные мамой.

«Теперь Вася хочет покупать одежду сама, любит что-то простое, как и все ее подружки. Мне, конечно, жаль, что она редко меняет свои майки-джинсы на наши платья, но я не препятствую, пусть самовыражается. Это тоже важно». — цитирует модельера HELLO!

Thanks to my good friend Ravi Lunia for the amazing collection that we did together ❤️ @faideeofficial

Публикация отUlyana Sergeenko (@ulyanasergeenko) 5 Июл 2018 в 1:32 PDT А вам нравятся образы, создаваемые Ульяной Сергеенко?