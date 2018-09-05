Ещё
Дочь Ульяны Сергеенко отказывается носить мамины платья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Ульяны Сергеенко отказывается носить мамины платья 

FashionTime 53 минуты назад
Фото: FashionTime
Знаменитый дизайнер Ульяна Сергеенко, поразившая фешн-индустрию самобытными образами а-ля рюс, стала героиней глянцевого журнала HELLO!. В интервью изданию кутюрье рассказала о том, как выросли продажи ее бренда после скандальной истории, произошедшей накануне очередного шоу Ulyana Sergeenko Couture в Париже.
Спасибо ❤️ @hello__ru @a030aa @danilgolovkin
Публикация отUlyana Sergeenko (@ulyanasergeenko) 17 Авг 2018 в 1:03 PDT  Напомним, пресса тогда муссировала информацию о скандале, разделившем жизнь Ульяны Сергеенко на до и после. Причиной общественного взрыва стало использование строчки из композиции Канье Уэста Niggas in Paris, написанной рукой модельера на приглашении. В итоге знаменитость обвинили в расизме.
Ульяна Сергеенко рассказала о развитии своего бренда и отметила, что ее дочь Василиса не носит платья, созданные мамой.
«Теперь Вася хочет покупать одежду сама, любит что-то простое, как и все ее подружки. Мне, конечно, жаль, что она редко меняет свои майки-джинсы на наши платья, но я не препятствую, пусть самовыражается. Это тоже важно». — цитирует модельера HELLO!
Thanks to my good friend Ravi Lunia for the amazing collection that we did together ❤️ @faideeofficial
Публикация отUlyana Sergeenko (@ulyanasergeenko) 5 Июл 2018 в 1:32 PDT  А вам нравятся образы, создаваемые Ульяной Сергеенко?
FashionTime: последние новости
Джиллиан Андерсон стала дизайнером Дэвид и Виктория Бекхэм показывают, как одеваться в школу Невеста года: фешн-блогер и дизайнер Кьяра Феррагни сменила три свадебных платья за церемонию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
10 шокирующих интимных традиций народов мира51
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами47
Назван идеальный размер женской груди64
Нужно ли хранить яйца в холодильнике
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
04:57
Кем стали дети и внуки советских звезд
Звёзды Дети
07:29
Йога против пилатеса: что выбрать
Здоровье
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение