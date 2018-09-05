У нее еще лето: Эмили Ратаковски в платье с кружевом и босоножках на высокой шнуровке

В последнее время Эмили Ратаковски все чаще можно было увидеть в бесформенных спортивных вещах или скромных сарафанах. Поклонники уже было начали переживать, что больше не увидят топ-модель в привычных сексуальных образах, но не тут-то было: 4 сентября она появилась на улицах Нью-Йорка в хлопковом черном мини-платье на тонких бретелях и с кружевной отделкой на груди. Наряд подчеркнул хрупкую фигуру шатенки. Образ она дополнила босоножками на невысоком каблуке с «гладиаторской» шнуровкой, круглыми солнцезащитными очками и бежевой сумкой-мешком с соломенным дном.