«Челси» представил третий комплект формы на сезон-2018/19

«Челси» в Твиттере опубликовал фотографии третьего комплекта формы на текущий сезон. Экипировка выполнена в голубом цвете с использованием элементов лазурно-бирюзового оттенка.

Основной комплект формы лондонцев выполнен в традиционном для клуба синем цвете, гостевой — в желтом.

Style meets technology. Introducing our 2018/19 @nikefootball third kit, featuring NikeConnect!⚡️ Shop now: https://t.co/kqmJ28W1Z5 *NikeConnect available in selected countries only. pic.twitter.com/3roSSupg7m

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 5 сентября 2018 г.