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«Челси» представил третий комплект формы на сезон-2018/19
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«Челси» представил третий комплект формы на сезон-2018/19 

Спорт-Экспресс + ещё 2 1 час назад
Фото: Soccer News
«Челси» в Твиттере опубликовал фотографии третьего комплекта формы на текущий сезон. Экипировка выполнена в голубом цвете с использованием элементов лазурно-бирюзового оттенка.
Основной комплект формы лондонцев выполнен в традиционном для клуба синем цвете, гостевой — в желтом.
Style meets technology. Introducing our 2018/19 @nikefootball third kit, featuring NikeConnect!⚡️ Shop now: https://t.co/kqmJ28W1Z5 *NikeConnect available in selected countries only. pic.twitter.com/3roSSupg7m
— Chelsea FC (@ChelseaFC) 5 сентября 2018 г.
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