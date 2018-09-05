9 лучших образов звезд с FNO 2018

Вчера стартовала юбилейная Неделя Моды в Москве. Уже 10 лет это событие — место притяжения всех шопоголиков и бьюьтиголиков столицы. Лицом мероприятия в этом году стала модель Наташа Поли (она же представляла неделю моды 3 и 7 лет назад).

Наташа Поли

Наше интервью с Наташей можно почитать здесь.

Лена Перминова

Наталья Давыдова

Аврора

Событие в этом году было неразрывно связано с несколькими громкими бьюти-запусками. Бренд Valmont в ТД «ЦУМ» представил линейку из пяти новых ароматов Storie Veneziane во флаконах с масками из муранского стекла со стойкими экстрактами.

Марка 3LAB познакомила нас с новыми anti-age ампулами — «Супер Ампулы», которые помогут в борьбе с гулбокими мимическими морщинами и позволят избежать «уколов красоты».

В эту ночь состоялся запуск нового аромата Éclat de Vert, Aerin с нотами жимолости, жасмина и магнолии.

А бренд Sisley наконец запустил долгожданную линейку по уходу за волосами Hair Rituel (подробнее о средствах можно почитать здесь).

Порадовали и новые лимитированные оттенки линейки помад Rouge Allure Ink, Chanel — коллекция пополнилась алой, винной и розовыми оттенками.

В универмаге «Цветной» бренд Dr.Jart презентовал линию из шести средств для тела Ceramidin с керамидами и гиалуроновой кислотой.

Источник фото: Vogue.ru