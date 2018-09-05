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9 лучших образов звезд с FNO 2018
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9 лучших образов звезд с FNO 2018 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Пепельный блонд Натальи Давыдовой, выразительный взгляд Полины Гагариной и необычная укладка Наташи Поли — кто был самым красивым этой ночью?
Вчера стартовала юбилейная Неделя Моды в Москве. Уже 10 лет это событие — место притяжения всех шопоголиков и бьюьтиголиков столицы. Лицом мероприятия в этом году стала модель Наташа Поли (она же представляла неделю моды 3 и 7 лет назад).
Наташа Поли
Наше интервью с Наташей можно почитать здесь.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Лена Перминова
Наталья Давыдова
Вика Газинская
Дарья Малыгина
Аврора
Екатерина Одинцова
Мария Шумакова
Событие в этом году было неразрывно связано с несколькими громкими бьюти-запусками. Бренд Valmont в ТД «ЦУМ» представил линейку из пяти новых ароматов Storie Veneziane во флаконах с масками из муранского стекла со стойкими экстрактами.
Марка 3LAB познакомила нас с новыми anti-age ампулами — «Супер Ампулы», которые помогут в борьбе с гулбокими мимическими морщинами и позволят избежать «уколов красоты».
В эту ночь состоялся запуск нового аромата Éclat de Vert, Aerin с нотами жимолости, жасмина и магнолии.
А бренд Sisley наконец запустил долгожданную линейку по уходу за волосами Hair Rituel (подробнее о средствах можно почитать здесь).
Порадовали и новые лимитированные оттенки линейки помад Rouge Allure Ink, Chanel — коллекция пополнилась алой, винной и розовыми оттенками.
В универмаге «Цветной» бренд Dr.Jart презентовал линию из шести средств для тела Ceramidin с керамидами и гиалуроновой кислотой.
Источник фото: Vogue.ru
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