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Минкультуры Таджикистана рассказало женщинам, как лучше одеваться
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Минкультуры Таджикистана рассказало женщинам, как лучше одеваться 

BFM.RU 1 час назад
Ведомство выпустило специальную инструкцию. По документу следовать надо национальным традициям и избегать при выборе наряда черных платков, хиджабов, а также откровенных европейских платьев, передает «Интерфакс».
В инструкции 11 частей и 6 разделов, в которых представлены фотографии национальных видов одежды, связанной с сезоном года, природными и климатическими особенностями. В национальной одежде соблюдены народные традиции и учтены требования современной моды, отмечается на сайте Минкультуры Таджикистана.
Одежда распределена по разделам: официальная, праздничная, для отдыха, отраслевая (униформа), повседневная, домашняя, производственная, сезонная и церемониальная. «Девушкам и женщинам не рекомендуется носить мини-юбки, декольте, топики, тонкие призрачные платья, просвечивающие тело, а также находиться в общественных местах в галошах, шлепанцах, нижнем белье, домашних халатах, лосинах, облегающих тело брюках, а также в одежде из синтетической ткани, вредной для здоровья», — отмечает ведомство.
Министерство Таджикистана призвало местные органы власти, комитеты по делам женщин, семьи, молодежи и спорта, гражданское общество, деятелей культуры содействовать в пропаганде и разъяснении требований инструкции.
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