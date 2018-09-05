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Максим Аверин стал дизайнером
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Максим Аверин стал дизайнером 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Эксклюзив WomanHit.ru: что случилось в жизни популярного артиста?
Звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин на днях был замечен в курортном городе Анапа, куда приехал на XXVII фестиваль «Киношок». Как поведал артист WomanHit.ru в эксклюзивной беседе, в последнее время в его жизни произошло немало интересных новостей. В частности, он стал… дизайнером.
«Лето у меня проходит насыщенно, события каждый день происходят: гастроли, фестивали, 6-го сентября — открытие сезона в театре Сатиры, в котором я служу. Потом я улетаю на Дальний Восток в большой тур. С Александром Анатольевичем Ширвиндтом тоже договорились о совместном спектакле. А еще мы с моим другом Юлией Ивановой, дизайнером из Сочи, сделали линейку одежды», — удивил признанием артист.
Как пояснил Аверин, на мысль создавать модную одежду его натолкнул очередной поход в салон красоты.
«Я пошел в парикмахерскую, и мне мой мастер сказал: 'Знаете, в вашем возрасте вы так смело одеваетесь!» Меня это так оскорбило. Я подумал: «Действительно, у нас почему-то в 40 лет принято, что мужчина перестает за собой следить. А хочется все-таки, чтобы люди в эти годы чувствовали себя, наоборот, энергичнее. Потому что это прекрасный возраст — и для мужчин, и для женщин. Поэтому нам с Юлей пришла в голову идея создать что-то оригинальное. И, в том числе, благодаря Сочи. Потому что это удивительный город, я там часто бываю и очень его люблю», — рассказал Максим.
Как пояснил начинающий дизайнер, в линейке одежды, которую он разработал, присутствуют идеи, нравящиеся самому Аверину.
«Свобода — это самое главное. И она заключается именно в том, чтобы не было никаких сдерживающих элементов в одежде. Наша одежда свободная и легкая, как жизнь», — пояснил актер.
Кстати, у самого артиста гардеробная не очень большая — несмотря на всю его любовь к стильным вещам и умение их создавать.
«В силу того, что моя профессия часто обязывает быть на виду, я, конечно же, не могу выйти в народ, что называется, вне образа. Но я никогда не считал, что одежда должны быть выше человека. То есть человек диктует образ, а не наоборот. Вот я люблю белый цвет, не боюсь, что он маркий, и ношу его аккуратно», — заключил актер.
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