Кубанские производители одежды впервые участвуют в международной выставке CPM под единым брендом

Краснодар. 5 сентября — Новая Кубань. В столице России стартовала международная выставка CPM — Collection Premiere Moscow. Это уже 31-й сезон крупнейшего в Восточной Европе события мира моды.

В этом году участниками мероприятия стали 30 стран мира, свою продукцию представят более 1200 компаний. Ожидается присутствие свыше 25 тысяч профессионалов этой индустрии.

Департамент промышленной политики Краснодарского края открыл на выставке собственный стенд. Наш регион представляют такие предприятия легкой промышленности, как «Красар», «Марина», «ВИВО» и мануфактура «Инрока».

— Кубанские производители одежды впервые принимают участие в выставке под единым брендом «Сделано на Кубани».

Несомненно, это прекрасная возможность заявить о себе на международном уровне, расширить рынки сбыта своей продукции, — прокомментировал глава департамента промышленной политики региона Иван Куликов

Выставка проходит с 4 по 7 сентября в столичном ЦВК «Экспоцентр». В программе CPM — Collection Premiere Moscow деловой форум и презентации коллекций весна-лето — 2019.