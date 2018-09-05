В очках Chanel и джинсовых мини-шортах: Кайя Гербер готовится к Неделе моды в Нью-Йорке

На днях Кайе Гербер исполнилось 17 лет. Но времени на бурные празднования у юной топ-модели не было: сейчас она активно готовится к показам на Нью-Йоркской неделе моды. Так, 4 сентября папарацци застали ее по пути в фотостудию. На дочери Синди Кроуфорд были надеты джинсовые мини-шорты, черный кроп-топ, кожаные ботильоны в тон на невысоком каблуке. Через плечо висела небольшая поясная сумка, а глаза скрывали солнцезащитные очки Chanel

На снимках, сделанных в этот день, Кайя выглядит просто отлично, а ее ноги, как всегда, кажутся бесконечными. И нам уже не терпится увидеть девушку на грядущих модных шоу!