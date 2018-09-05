Ещё
В очках Chanel и джинсовых мини-шортах: Кайя Гербер готовится к Неделе моды в Нью-Йорке
Далее:
Читайте также:
Ещё

В очках Chanel и джинсовых мини-шортах: Кайя Гербер готовится к Неделе моды в Нью-Йорке 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
На днях Кайе Гербер исполнилось 17 лет. Но времени на бурные празднования у юной топ-модели не было: сейчас она активно готовится к показам на Нью-Йоркской неделе моды. Так, 4 сентября папарацци застали ее по пути в фотостудию. На дочери Синди Кроуфорд были надеты джинсовые мини-шорты, черный кроп-топ, кожаные ботильоны в тон на невысоком каблуке. Через плечо висела небольшая поясная сумка, а глаза скрывали солнцезащитные очки Chanel.
На снимках, сделанных в этот день, Кайя выглядит просто отлично, а ее ноги, как всегда, кажутся бесконечными. И нам уже не терпится увидеть девушку на грядущих модных шоу!
Harper’s Bazaar: последние новости
С чем носить джинсовые платья осенью: 4 стильных и теплых наряда Кейт Миддлтон vs Меган Маркл: кто получил официальное звание законодательницы моды Сама элегантность: Меган Маркл в брючном костюме Altuzarra
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
10 шокирующих интимных традиций народов мира51
Назван идеальный размер женской груди64
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами51
Нужно ли хранить яйца в холодильнике
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
04:57
Кем стали дети и внуки советских звезд
Звёзды Дети
07:29
Йога против пилатеса: что выбрать
Здоровье
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение