Воплощение нежности: Синди Кроуфорд в шелковой комбинации и с сумкой Gucci 

Синди Кроуфорд прилетела в Нью-Йорк вместе с мужем Рэнди Гербером и дочерью Кайей. И пока юная модель готовится к Неделе моды и многочисленным показам, ее родители с удовольствием гуляют по городу и посещают лучшие рестораны. Так, 4 сентября супругов заметили по пути на ужин. Папарацци засняли знаменитостей, когда они покидали свой отель. Синди была одета в пастельно-желтое платье-комбинацию на тонких бретелях и кожаные сандалии на плоской подошве. Дополняли ее наряд бежевая овальная сумка Gucci, крупные мерцающие браслеты на левой руке и золотые серьги-кольца.