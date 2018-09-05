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Воплощение нежности: Синди Кроуфорд в шелковой комбинации и с сумкой Gucci
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Воплощение нежности: Синди Кроуфорд в шелковой комбинации и с сумкой Gucci 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Синди Кроуфорд прилетела в Нью-Йорк вместе с мужем Рэнди Гербером и дочерью Кайей. И пока юная модель готовится к Неделе моды и многочисленным показам, ее родители с удовольствием гуляют по городу и посещают лучшие рестораны. Так, 4 сентября супругов заметили по пути на ужин. Папарацци засняли знаменитостей, когда они покидали свой отель. Синди была одета в пастельно-желтое платье-комбинацию на тонких бретелях и кожаные сандалии на плоской подошве. Дополняли ее наряд бежевая овальная сумка Gucci, крупные мерцающие браслеты на левой руке и золотые серьги-кольца.
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