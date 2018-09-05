Лорак прогадала с платьем на светской вечеринке

Певица продемонстрировала отличную форму

На днях в Сочи Ани Лорак, в числе многих других представителей российского шоу-бизнеса, посетила светское мероприятие, посвященное популярной музыке. На красной ковровой дорожке исполнительница предстала в облегающем черном платье с декольте.