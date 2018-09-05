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Лорак прогадала с платьем на светской вечеринке
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Лорак прогадала с платьем на светской вечеринке 

WomanHit.ru + ещё 1 22 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
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На днях в Сочи Ани Лорак, в числе многих других представителей российского шоу-бизнеса, посетила светское мероприятие, посвященное популярной музыке. На красной ковровой дорожке исполнительница предстала в облегающем черном платье с декольте.
Однако, по мнению многих пользователей Сети, рассмотревшим наряд на опубликованных накануне фоторепортажах, такой акцент, как массивные рукава, забирает на себя много внимания, отвлекая взгляд от стройной фигуры 39-летней артистки. Некоторые также отметили, что за последний месяц Каролина заметно похудела. Возможно, причиной этого стала не диета, а стресс из-за семейного скандала: поклонники до сих пор не могут поверить в ее примирение с изменявшим мужем Муратом Налчаджиоглу.
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