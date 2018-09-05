Юбка и ботильоны: десять самых модных сочетаний

Ботильоны и юбка-карандаш

Это сочетание уместно как в офисе, так и на прогулке в городе. Классический вариант — юбка-карандаш, шелковая или атласная блуза, жакет и ботильоны. Стильно смотрится юбка-карандаш длиной ниже колена в комплекте с тонким удлиненным свитером — с простой круглой горловиной, без декора. Желательно, чтобы по цвету ботильоны соответствовали юбке. В качестве аксессуара можно добавить оригинально завязанный платок. Юбку-карандаш с ажурным низом и принтом в горошек для создания интересного образа вы можете купить в магазине дизайнерской одежды Masha Goryacheva.

Юбка-карандаш «Тиффани», от 16 000 руб.,

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Юбка-карандаш «Александра», от 18 500 руб.,

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Ботильоны и юбка А-силуэта

Легче всего комбинировать ботильоны с джинсовой юбкой-трапецией, причем любой длины. Если вы остановились на мини, то в качестве верха стоит выбрать водолазку или лонгслив. В промозглую погоду удлиненный жилет, кардиган или пальто (ничего не застегиваем на пуговицы) завершат образ. Если юбка А-силуэта ниже колена, надеваем джемпер объемной вязки, собираем волосы в небрежный хвост — и осенний аутфит для прогулки готов. Ботильоны и юбка плиссе

Опция для тех, кто хочет оказаться в центре внимания: плиссированная юбка с металлическим блеском, заправленная в нее шелковая блуза или топ, тонкое пальто, кейп или косуха и черные ботильоны. Важно, чтобы один из элементов верха был контрастным по отношению к юбке, а второй — максимально близким по тону. В теплую осеннюю погоду рекомендуем дополнить образ актуальной косухой от магазина верхней одежды из кожи и меха Didmarko.

Кожаная куртка в Didmarko, 18 000 руб.

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со скидкой 14%, заказать: +7 (800) 500-41-67 Ботильоны и юбка с запахом

Обычные ботильоны без шнуровки — идеальная обувь, если в вашем гардеробе есть юбки замысловатого кроя, модели с асимметрией или запахом. Именно сочетание простой и сложной по крою вещей свидетельствует о наличии вкуса. Лучше всего в такой ансамбль впишется черная водолазка или лонгслив. Ботильоны и юбка в складку

Юбка в складку до середины колена чаще ассоциируется со школьной формой, а вот модели длины миди или макси — с подиумами. К однотонным моделям подойдет рубашка в клетку или в полоску, к принтованным — топы или рубашки нейтральных оттенков. В зависимости от желаемого эффекта и ситуации ансамбль можно дополнить кардиганом и шарфом или косухой, модными очками и кокетливым кепи. Ботильоны и юбка полусолнце

Юбка полусолнце длины миди — тот элемент гардероба, который должен быть у всех высоких и стройных девушек. В тандеме с ботильонами и лонгсливом она создает очень элегантный образ. Если хочется выглядеть шикарно, примерьте с ней замшевые или лакированные ботильоны. Ботильоны и юбка годе

Этот фасон довольно привередлив, если дело доходит до сочетания с межсезонной обувью. Спасут ситуацию как раз ботильоны, причем любые: со шнуровкой, декором или без, из кожи или замши. В качестве верха подойдет лонгслив, водолазка или укороченный свитшот. Из сумок лучше выбирать средние или маленькие модели на цепочке. Ботильоны и мини-юбка

Здесь нужно запомнить правило: если максимально оголяются ноги, стоит прикрыть руки и декольте. Поэтому в дополнение к ботильонам и мини-юбке любого фасона подойдут рубашки классического кроя, водолазки, блузы с вырезом «лодочка». Рукав либо три четверти, либо длинный. В качестве альтернативы — топ с круглой горловиной и бомбер или кардиган. Из верхней одежды эффектно смотрится кейп. Ботильоны и юбка миди

Юбку миди лучше всего носить с ботильонами на каблуке и осенью сочетать с тонкими шерстяными или мохеровыми свитерами. Из верхней одежды в такой аутфит идеально впишется блейзер, дафлкот или пальто оверсайз. Ботильоны и черная юбка

Отдельно выделим юбки черного цвета любого фасона. В тандеме с черными ботильонами и черными плотными колготками они помогут вам выглядеть стройнее. В таких аутфитах уместными будут в том числе короткие кожаные юбки, которые в сочетании с белой рубашкой, элегантным пальто и шляпой впишутся даже в офисный стиль. Мнение эксперта

— С юбкой-карандашом или с любой не слишкой пышной макси-юбкой идеально сочетать ботильоны средней высоты, чуть выше щиколотки. Эта комбинация будет выигрышно смотреться, создавать гармоню, не будет укорачивать ноги. Цвет может быть подобран к юбке или же контрастный. Важно учитывать собственные параметры. К примеру, обладательницы длинных ног могут позволить себе абсолютно любую высоту обуви и каблука, длину юбки и цвет чулок. Остальным же нужно избегать резких горизонтальных линий, то есть не выбирать красные чулки и темную обувь — в этом случае контрастность сыграет злую шутку. Каблук всегда выигрышно смотрится на невысоких девушках, а шпилька не только дарит пять и более сантиметров роста, но и зрительно стройнит. Эрнесто Эспозито,

руководитель креативной команды Geox

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