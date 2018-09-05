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Как выглядят звезды в новой рекламной кампании Reebok?
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Как выглядят звезды в новой рекламной кампании Reebok? 

BeautyHack.ru 36 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
К осеннему сезону компания Reebok выпустила новый технологичный бра для тренировок — PureMove. В нашей стране посланницами бренда были выбраны Равшана Куркова, Маша Миногарова и Даша Малыгина. Как они выглядели на съемках?
Новый топ от Reebok — не просто удобная одежда для тренировок. Во время активного движения специальный гелевый материал становится более плотным, обеспечивая лучшую поддержку. У бра практически отсутствуют швы — удобно и эргономично.
Героинями рекламной кампании в нашей стране стали модель Маша Минограрова, актриса Равшана Куркова, модель и диджей Даша Малыгина. Автором черно-белых снимков выступил фотограф Данила Головкин.
Ранее в рекламной кампании спортивного бренда приняли участие модель Джиджи Хадид (как модель ухаживает за кожей читайте здесь) и звезда сериала «Игры Престолов» Натали Эммануэль.
Для съемок был выбран максимально естественный образ: практически полное отсутствие макияжа и простые ежедневные укладки — небрежный пучок, пляжные локоны и косы. Так обычно выглядыят девушки в тренажерном зале — ничего лишнего.
«Мы гордимся, что выпустили на рынок одежду, ломающую стереотипы и барьеры. В нашей компании всегда делали упор на инновации. И новый бра — прямое тому доказательство. Будьте уверены, это только первый шаг к началу новой эпохи на рынке спортивной одежды», — говорят представители Reebok.
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