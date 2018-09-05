Священник предложил ввести с невест налог за глубокое декольте

Итальянский священник предложил ввести в церкви налог с невест, которые во время бракосочетания предстают перед алтарем в чересчур откровенном платье. Настоятель небольшого храма в Венеции Кристиано Боббо сообщил об этом в приходском листке, пишет Il Gazzettino.

Согласно информации газеты, предлагается установить денежный сбор, размер которого будет пропорциональна степени декольтированности невесты, так как платья многих девушек «не соответствуют моменту».

Затем Боббо признался, что его предложение — всего лишь шутка, которая, однако, имеет глубочайший смысл. Он призвал вступающих в брак перед лицом Бога задуматься об этом таинстве.

«На свадьбу сегодня смотрят больше как на торжественное событие, чем на важный зрелый шаг. И платье часто становится попыткой имитировать того или иного персонажа», — пояснил священник.

Между тем во время свадебного торжества даже платье становится свидетельством клятв и выбора судьбы. По словам Боббо, одеяние невесты и жениха в этот момент должно быть скромным, показывая чистоту момента.

Отметим, что на Апениннах браки заключаются не только в муниципалитете, но и в церкви. В настоящее время церковные браки есть возможность расторгнуть. Папа Франциск недавно призвал священников не отворачиваться от разведенных и вступивших в брак повторно. Несмотря на это, понтифик признал, что в Италии появилась опасная мода на разводы.

Напомним, недавно в Рунете разгорелся скандал. Пользователи осудили бывшую артистку Большого театра Анастасию Волочкову , которая пришла на школьную линейку своей дочери в платье с огромным разрезом и глубоким декольте.

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