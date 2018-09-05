Ещё
Священник предложил ввести с невест налог за глубокое декольте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Священник предложил ввести с невест налог за глубокое декольте 

Мир24 13 минут назад
Итальянский священник предложил ввести в церкви налог с невест, которые во время бракосочетания предстают перед алтарем в чересчур откровенном платье. Настоятель небольшого храма в Венеции Кристиано Боббо сообщил об этом в приходском листке, пишет Il Gazzettino.
Согласно информации газеты, предлагается установить денежный сбор, размер которого будет пропорциональна степени декольтированности невесты, так как платья многих девушек «не соответствуют моменту».
Затем Боббо признался, что его предложение — всего лишь шутка, которая, однако, имеет глубочайший смысл. Он призвал вступающих в брак перед лицом Бога задуматься об этом таинстве.
«На свадьбу сегодня смотрят больше как на торжественное событие, чем на важный зрелый шаг. И платье часто становится попыткой имитировать того или иного персонажа», — пояснил священник.
Между тем во время свадебного торжества даже платье становится свидетельством клятв и выбора судьбы. По словам Боббо, одеяние невесты и жениха в этот момент должно быть скромным, показывая чистоту момента.
Отметим, что на Апениннах браки заключаются не только в муниципалитете, но и в церкви. В настоящее время церковные браки есть возможность расторгнуть. Папа Франциск недавно призвал священников не отворачиваться от разведенных и вступивших в брак повторно. Несмотря на это, понтифик признал, что в Италии появилась опасная мода на разводы.
Напомним, недавно в Рунете разгорелся скандал. Пользователи осудили бывшую артистку Большого театра Анастасию Волочкову, которая пришла на школьную линейку своей дочери в платье с огромным разрезом и глубоким декольте.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Brafree: опасен ли отказ от бюстгалтера? Названа черта характера, которая делает людей богатыми Вика Цыганова: Мой супруг для меня как десять детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
10 шокирующих интимных традиций народов мира51
Назван идеальный размер женской груди64
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами51
Нужно ли хранить яйца в холодильнике
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
04:57
Кем стали дети и внуки советских звезд
Звёзды Дети
07:29
Йога против пилатеса: что выбрать
Здоровье
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение