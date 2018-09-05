Священник захотел нажиться на декольте невест

Венецианский священник Кристиано Боббо предложил ввести налог на откровенные свадебные наряды. Об этом сообщает The Telegraph.

Боббо заметил, что в последнее время девушки надевают платья со слишком глубоким декольте, превращая церемонию в церкви в светское событие. По мнению священника, вступать в брак следует в простой одежде, которую он считает проявлением хорошего вкуса.

«Можно установить налог, размер которого будет зависеть от глубины выреза на платье невесты. Те, кто выглядит вульгарнее, будут платить больше», — заявил он.

Боббо назвал свое предложение «шуточной провокацией», однако добавил, что установление «налога благопристойности» — это именно то, что он хотел бы сделать.

В сентябре журналисты издания Daily Mail собрали мнения гостей о современных свадебных трендах и опубликовали самые ненавистные из них. На первое место попало «скучное» платье без бретелек, которое «не выражает индивидуальности невесты». «Говорят, что такие платья традиционны, но они просто устарели, они из 90-х. В истории было множество других потрясающих дизайнов, и там нет ни одного с открытыми плечами и расклешенной юбкой», — отметила одна из гостей.