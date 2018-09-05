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Наташа Поли, Полина Гагарина, Агния Дитковските и другие гости посетили Vogue Fashion`s Night Out 2018
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Наташа Поли, Полина Гагарина, Агния Дитковските и другие гости посетили Vogue Fashion`s Night Out 2018 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Вчера, 4 сентября, в Москве состоялось 10-й раз модное событие Vogue Fashion’s Night Out. Официальной посланницей московского VFNO2018 стала русская топ-модель Наташа Поли. Наташа Поли, Полина Гагарина, Агния Дитковските и другие гости посетили Vogue Fashion`s Night Out 2018Событие прошло в главных модных местах столицы — ЦУМе, универмаге «Цветной» и торговой галерее «Модный сезон». Среди известных гостей VFNO были замечены певицы Полина Гагарина и Сати Казанова, футболист Федор Смолов, актриса Дарья Мороз, стилист Владислав Лисовец, продюсер Яна Рудковская, также Агния Дитковските, Елена Перминова, Светлана Родина, Полина Киценко и многие другие.
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