Наташа Поли, Полина Гагарина, Агния Дитковските и другие гости посетили Vogue Fashion`s Night Out 2018 

Вчера, 4 сентября, в Москве состоялось 10-й раз модное событие Vogue Fashion’s Night Out. Официальной посланницей московского VFNO2018 стала русская топ-модель Наташа Поли. Наташа Поли, Полина Гагарина, Агния Дитковските и другие гости посетили Vogue Fashion`s Night Out 2018Событие прошло в главных модных местах столицы — ЦУМе, универмаге «Цветной» и торговой галерее «Модный сезон». Среди известных гостей VFNO были замечены певицы Полина Гагарина и Сати Казанова, футболист Федор Смолов, актриса Дарья Мороз, стилист Владислав Лисовец, продюсер Яна Рудковская, также Агния Дитковските, Елена Перминова, Светлана Родина, Полина Киценко и многие другие.