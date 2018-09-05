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Невест с глубоким декольте предложили штрафовать
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Невест с глубоким декольте предложили штрафовать 

News.ru 1 час назад
Итальянский священник из предместья Местре в Венеции предложил ввести налог для невест, которые приходят на церемонию венчания в откровенных платьях с декольте. При этом размер платежа должен варьироваться в зависимости от глубины выреза.
Священнослужитель отметил, что его предложение носит отчасти шуточный характер, однако невестам всё-таки стоит задуматься, в каком виде они предстают перед Богом.
«Оно (платье) должно быть скромным и подчеркивать чистоту момента», — цитирует слова настоятеля издание Il Gazzettino.
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