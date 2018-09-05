Невест с глубоким декольте предложили штрафовать

Итальянский священник из предместья Местре в Венеции предложил ввести налог для невест, которые приходят на церемонию венчания в откровенных платьях с декольте. При этом размер платежа должен варьироваться в зависимости от глубины выреза.

Священнослужитель отметил, что его предложение носит отчасти шуточный характер, однако невестам всё-таки стоит задуматься, в каком виде они предстают перед Богом.

«Оно (платье) должно быть скромным и подчеркивать чистоту момента», — цитирует слова настоятеля издание Il Gazzettino.