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Серебряные украшения в форме чупа-чупса
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Серебряные украшения в форме чупа-чупса 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик Мы все родом из детства. И оттуда же происходят наши первые реликвии — «секретики», которые мы прятали в шкатулках и бережно хранили как наши первые ювелирные сокровища. Периодически мы возвращаемся в детство, чтобы позаимствовать оттуда какие-нибудь забавные находки — гольфы с босоножками, платья с инфантильными принтами или же комбинезоны, отдаленно напоминающие школьную форму. В преддверии 1 сентября — первого дня осени и Дня знаний — у многих из нас точно случится маленький приступ ностальгии по тем временам, когда задачи по математике (ну и, может быть, симпатичный сосед по парте) были единственной головной болью будней. Специально для этого лиричного момента мы и подготовили украшения с символом, который заставляет улыбнуться.
Серебряная подвеска с желтым алпанитом
Превращать коммерческие товары в предметы искусства начал Энди Уорхол, а продолжил Сальвадор Дали. Кстати, именно он придумал тот самый логотип чупа-чупсов в форме ярко-желтого солнышка.
Подвеска SL, серебро, желтый алпанит (заказать)
Серебряная подвеска с розовым алпанитом
Пастельный розовый — не просто модный оттенок нескольких сезонов подряд, а новый ключевой тон современной женственности без перегибов в гламур.
Подвеска SL, серебро, розовый алпанит (заказать)
Серебряная подвеска с черным алпанитом
В незатейливых украшениях есть то самое обаяние, которым обладают простые вещи — их смысл понятен всем и не скрывает никаких хитростей, отчего к ним хочется тянуться.
Подвеска SL, серебро, черный алпанит (заказать)
Серебряная подвеска с зеленым алпанитом
Алпанит — уникальный в своем роде искусственный ювелирный камень, который может маскироваться под драгоценные самородки или же придумывать свои версии камней с совершенно необычными и неповторимыми оттенками.
Подвеска SL, серебро, зеленый алпанит (заказать)
Серебряная подвеска с алпанитом цвета фуксии
На подиумах дизайнеры демонстрируют фуксию в нарядах с ног до головы — в длинных пальто и платьях в пол. Но прежде чем купить себе масштабную единицу фуксии, начните с точечных цветовых оттенков в украшениях и аксессуарах.
Подвеска SL, серебро, алпанит цвета фуксии (заказать)
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