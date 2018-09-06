Prada перезапускают легендарную линию Linea Rossa

Автор: Ольга

Вещи со знаменитым лейблом Red line теперь будут полноценно представлены и в Москве. На волне глобальных трендов на спорт и развитие новых технологий знаменитый итальянский бренд снова запускает свою линейку Linea Rossa в духе модной ныне эстетики 90-х.

Prada Linea Rossa впервые появилась в 1997 году как линия одежды для яхтсменов, и с тех пор ее отличительным знаком является логотип на красной полосе. Позднее в ассортименте осталась только коллекция мужских солнцезащитных очков и оправ в спортивном стиле.

Новая коллекция обновленной линии создана для людей, предпочитающих актуальные вещи с акцентом на удобство и комфорт, спортивную эстетику и новые технологии. В изготовлении одежды используются ткани, полученные из вторично переработанного сырья: графен, нейлон, полиэстер, отлично регулирующие температуру тела.

Старт продаж Prada Linea Rossa в Москве состоится 8 сентября в бутике в Столешниковом переулке, а с 11 сентября в бутике бренда в ЦУМе

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