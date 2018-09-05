Prada снова запускают линию Linea Rossa

Prada снова запускают Linea Rossa — линию, в основе которой лежит спортивная эстетика и новые технологии. Prada Linea Rossa была впервые появилась в 1997 году, и с тех пор ее отличительным знаком является логотип на красной полосе. Теперь вышла новая коллекция, которую сопровождает кампания, которую сняла Арису Кашиваги, а стилизовала Лотта Волкова. В коллекцию вошли предметы одежды, обувь, а также экипировка для сноубординга и горных лыж — все из технологичных материалов.

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