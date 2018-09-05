5 способов носить белую рубашку как звезда стритстайла

Что может быть одновременно проще и красивее, чем белоснежная сорочка? Согласитесь, сложно представить более универсальную вещь, которая подходила бы абсолютно ко всему и выручала в любой сезон. Звезды стритстайла, несмотря на всю свою изобретательность, тоже поют оды этой практичной вещи. В рамках недель моды в Осло, Стокгольме и Копенгагене норвежские модницы продемонстрировали несколько интересных образов с рубашкой в главной роли. Например, Перниль Тейсбек завязывает ее спереди узлом, а ее коллеги предпочитают сорочки с запахом. Берем на заметку!