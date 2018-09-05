Ещё
5 способов носить белую рубашку как звезда стритстайла
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 способов носить белую рубашку как звезда стритстайла 

Harper’s Bazaar 57 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Что может быть одновременно проще и красивее, чем белоснежная сорочка? Согласитесь, сложно представить более универсальную вещь, которая подходила бы абсолютно ко всему и выручала в любой сезон. Звезды стритстайла, несмотря на всю свою изобретательность, тоже поют оды этой практичной вещи. В рамках недель моды в Осло, Стокгольме и Копенгагене норвежские модницы продемонстрировали несколько интересных образов с рубашкой в главной роли. Например, Перниль Тейсбек завязывает ее спереди узлом, а ее коллеги предпочитают сорочки с запахом. Берем на заметку!
Harper’s Bazaar: последние новости
Все взгляды только на нее: Ирина Шейк в прозрачном боди на показе нижнего белья Intimissimi Рейв и гедонизм: начинаем новый сезон с универмагом «Цветной» 20 образов для осеннего гардероба от Виктории Бекхэм
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко5
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Из-за фобии девушка 20 лет питалась одним мороженым3
Назван идеальный размер женской груди64
10 шокирующих интимных традиций народов мира52
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
07:22
О чем умалчивают врачи
Здоровье
02:42
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
04:57
Кем стали дети и внуки советских звезд
Звёзды Дети
07:29
Йога против пилатеса: что выбрать
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение