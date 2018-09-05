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«Как в ночнушке»: поклонники жестко раскритиковали новый образ 35-летней Алсу
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«Как в ночнушке»: поклонники жестко раскритиковали новый образ 35-летней Алсу 

Passion.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Passion.ru
Поклонники Алсу критикуют нового стилиста певицы.
«Кошмар», «Ну что это такое. Ужас», «Честно не очень!», «Что-то не то», «Это что за образ?», «У Алсу поменялся стилист? В последнее время образы ну совсем не ее ((С ностальгией вспоминаю ее образы годов так 2010-2015», «Не ее стиль», «Это все в прошлом … сейчас новая Эра», «Алсу Ну что это такое тебя не узнаю», «Как в ночнушке (прошу прощения)», «Кому как мне не нравится этот „пенюар“», — критикуют фанаты.
«Если действительно гордишься с своим кумиром надо принимать его во всех образах», «Краса — длинная коса! Замечательно!», «Красавица. И во всех нарядах хороша», «Красоту, ничем не испортишь», «Красавица, ей все наряды очень идут», — спорят с ними преданные поклонники.
На чьей стороне вы?
Фото: instagram
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