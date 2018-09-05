Венецианский кинофестиваль 2018: лучшие образы знаменитостей

Юбилейный Венецианский кинофестиваль в самом разгаре, и количество стильных образов уже с трудом поддается исчислению. Мы собрали самые эффектные наряды за несколько прошедших дней. Венецианский кинофестиваль 2018: лучшие образы знаменитостей Натали Портман

Натали Портман прилетела в Италию на премьеру своего нового фильма «Голос люкс», драматического мюзикла о жизни и карьере поп-исполнительницы Селесты. Для своего первого дня на кинофестивале и пресс-конференции Натали выбрала платье-кейп Dior. Ранее в подобных нарядах были замечены Меган Маркл и Меланья Трамп

Непосредственно для красной дорожки перед премьерой картины Натали предпочла расшитое серебряными и золотыми пайетками платье в пол Gucci.

Стейси Мартин Её коллега по «Голосу люкс», актриса Стейси Мартин, решила поддержать блестящую историю Портман в расшитом стразами комбинезоне Chanel

Потом актрисы вместе поправляли нежно голубое бальное платье Рэффи Кэссиди. Мода модой, но о женской солидарности тоже не стоит забывать.

Тильда Суинтон

Тильда Суинтон посетила премьеру фильма «Ван Гог. На пороге вечности» в леопардовом платье легендарного бренда французского модного дома Schiaparelli.

На той же самой премьере оказалась и актриса Хлоя Севиньи в платье мини Chanel.

Дакота Фэннинг сходила на вечеринку бренда часов Jaeger-LeCoultre, выбрав наряд ливанского бренда Georges Hobeika.

Наоми Уоттс, отдыхая от дел жюри, прогуливается по Венеции в платье Rochas.