Ещё
Венецианский кинофестиваль 2018: лучшие образы знаменитостей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Венецианский кинофестиваль 2018: лучшие образы знаменитостей 

Fraufluger.ru 38 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Юбилейный Венецианский кинофестиваль в самом разгаре, и количество стильных образов уже с трудом поддается исчислению. Мы собрали самые эффектные наряды за несколько прошедших дней. Венецианский кинофестиваль 2018: лучшие образы знаменитостейНатали Портман
Натали Портман прилетела в Италию на премьеру своего нового фильма «Голос люкс», драматического мюзикла о жизни и карьере поп-исполнительницы Селесты. Для своего первого дня на кинофестивале и пресс-конференции Натали выбрала платье-кейп Dior. Ранее в подобных нарядах были замечены Меган Маркл и Меланья Трамп.
Непосредственно для красной дорожки перед премьерой картины Натали предпочла расшитое серебряными и золотыми пайетками платье в пол Gucci.
Стейси Мартин Её коллега по «Голосу люкс», актриса Стейси Мартин, решила поддержать блестящую историю Портман в расшитом стразами комбинезоне Chanel.
Потом актрисы вместе поправляли нежно голубое бальное платье Рэффи Кэссиди. Мода модой, но о женской солидарности тоже не стоит забывать.
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон посетила премьеру фильма «Ван Гог. На пороге вечности» в леопардовом платье легендарного бренда французского модного дома Schiaparelli.
Хлоя Севиньи
На той же самой премьере оказалась и актриса Хлоя Севиньи в платье мини Chanel.
Дакота Фэннинг
Дакота Фэннинг сходила на вечеринку бренда часов Jaeger-LeCoultre, выбрав наряд ливанского бренда Georges Hobeika.
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс, отдыхая от дел жюри, прогуливается по Венеции в платье Rochas.
Fraufluger.ru: последние новости
Шапка, берет или платок: Какие головные уборы будут популярны этой осенью Наташа Поли, Полина Гагарина, Агния Дитковските и другие гости посетили Vogue Fashion`s Night Out 2018 Vogue Fashion’s Night Out 2018: что ждет гостей в этом году
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко6
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
10 шокирующих интимных традиций народов мира52
Назван идеальный размер женской груди64
Из-за фобии девушка 20 лет питалась одним мороженым3
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
07:22
О чем умалчивают врачи
Здоровье
02:42
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
04:57
Кем стали дети и внуки советских звезд
Звёзды Дети
07:29
Йога против пилатеса: что выбрать
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение