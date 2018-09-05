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20 образов для осеннего гардероба от Виктории Бекхэм
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20 образов для осеннего гардероба от Виктории Бекхэм 

Harper’s Bazaar 26 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Осень скоро вступит в свои права, а значит придет время доставать с верхних полок теплые свитера и уютные шарфы. Мысли о пасмурной погоде за окном могут напрочь лишить вдохновения, но у нас есть музы, которые радуют своими осенними образами. Мы уже ознакомились с гардеробом Оливии Палермо и Селены Гомес, а теперь берем на заметку идеи Виктории Бекхэм, которая учит встречать осень в объемных свитерах, кюлотах из шерсти, оверсайзе мужского кроя и кашемире всех цветов радуги. Еще один совет от Вики: не спешите расставаться с солнцезащитными очками.
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