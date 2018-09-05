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Омская колония готова поставлять на обувной рынок свою продукцию
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Омская колония готова поставлять на обувной рынок свою продукцию 

АиФ-Омск + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Цех по производству обуви в исправительной колонии №6 изготавливает 160 пар обуви в день. Это и обувь для личного состава уголовно-исполнительной системы, и для осужденных. Мужская и женская, летняя и зимняя: берцы, сапоги, ботинки, полуботинки, тапочки. Об этом пишут на портале УФСИН Омской области.
Сейчас ИК-6 обеспечивает потребность в обуви подразделений УФСИН России по Омской области, в планах руководства учреждения расширение рынка сбыта и ассортимента. Планируется изготовление рабочей обуви морозостойкой и ударопрочной. Добавим, что в ИК-6 шьют обувь только из натуральной кожи.
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