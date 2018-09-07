Точную копию белого платья Кейт Миддлтон можно купить за 5 тысяч рублей

Кейт Миддлтон надевала огромное количество невероятно красивых нарядов. Выбрать из них любимый — сложно, но белоснежное платье от Self Portrait, в котором герцогиня появилась на премьере фильма «Уличный кот по кличке Боб» (A Street Cat Named Bob) в Лондоне в 2016 году, точно входит в их число.

Фотография: REX/Shutterstock Кейт Миддлтон

Монохромный наряд Кейт длиной в пол с соблазнительным разрезом по ноге обошелся королевской семье в 320 фунтов (414 долларов или более 28 тысяч рублей). В нем жена принца Уильяма была королевой бала. Хотите так же?

К счастью, у каждой девушки появилась возможность повторить этот образ. Платье с кружевным верхом теперь доступно в интернет-магазине ASOS. Стоит 5 590 рублей. И вот единственные его отличия от наряда Кейт Миддлтон — у него рукав ¾ и юбка миди.

И хотя герцогиня надевала это платье более двух лет назад, западные дизайнеры уверены, что фасон и стиль этого наряда никогда не выйдут из моды. После этих заявлений белый очаровательный ансамбль стал хитом продаж.