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5 моделей мужской обуви, которые давно пора выкинуть, и модные альтернативы
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5 моделей мужской обуви, которые давно пора выкинуть, и модные альтернативы 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Монки
Монки могут быть частью как делового, так и повседневного мужского гардероба. Стилисты выделяют разновидности обуви: с одним или двумя ремешками, которые закрывают язычок ботинка и фиксируются одной или двумя пряжками. Ремешки выполняют декоративную функцию, надевать и снимать монки так же легко, как лоферы или мокасины. Кожаные узкие монки с одним ремешком считаются более строгими, их рекомендуется носить с классическим костюмом. Замшевые, с цветной подошвой или простроченным мыском подойдут для создания расслабленного образа: их можно надеть с джинсами или чиносами и клетчатой рубашкой. Вышли из моды: классические оксфорды. Лаковые лоферы с кисточками
Изначально лоферы создавались как прогулочная обувь, но сейчас стилисты сошлись во мнении, что лоферы идеально вписываются в стиль business casual. В сочетании с темно-синим клетчатым пиджаком и бежевыми чиносами лоферы с кисточками будут уместны и на деловой встрече, и на романтическом свидании. Лоферы не рекомендуется носить со спортивными вещами: яркими футболками, поло, джоггерами и худи. Вышли из моды: замшевые лоферы (венецианские). Белые короткие кеды
Это любимая обувь модных блогеров. Белые кеды прекрасно смотрятся в кадре и сочетаются с большинством вещей мужского гардероба. В строгий дресс-код они не впишутся, но подойдут для менее формального мероприятия, например, тимбилдинга. В сочетании со спортивным бомбером, белой футболкой и синими классическими джинсами белые кеды смотрятся по-настоящему беспроигрышно. Вышли из моды: высокие кеды.
Кеды Corsocomo, кожа, текстиль, 4 900 руб.
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Кеды Corsocomo, кожа, 5 400 руб.
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Классические дерби
Английский аристократ по фамилии Дерби в XIX веке заказал туфли, которые были бы комфортнее, чем оксфорды, но выглядели при этом не менее статусно. Такой обувью стали дерби — туфли со шнуровкой открытого типа. В новом сезоне особенно актуальна черная модель из гладкой кожи, которую можно надеть и с деловым костюмом, и со смокингом. Вышли из моды: классические туфли с приподнятым мыском.
Туфли кожаные в Corsocomo, от 11 200 руб.,
заказать: +7 (800) 333-03-46​
Туфли кожаные Corsocomo, от 11 900 руб.,
заказать: +7 (800) 333-03-46​
Технологичные кроссовки
Увлечение активным образом жизни сильно повлияло на моду: популярность завоевали кроссовки, в которых можно отправиться не только на пробежку по парку, но и на работу. Самые актуальные модели выполнены из легкого материала, с выразительной ударопрочной подошвой (может быть зигзагообразной), неоновыми вставками. Футуристичные кроссовки идеально смотрятся с вещами из денима (рубашкой, курткой, джинсами), а также с верхней одеждой (классическим пальто или тренчем). Вышли из моды: замшевые кроссовки. Мнение эксперта
— В списке самой модной мужской обуви наступившего сезона числятся кроссовки на массивной подошве. И чем массивнее, тем лучше! Самыми лучшими можно назвать кроссовки Balenciaga. Из всех моделей данного бренда я бы выделил Triple S с запоминающейся трехслойной подошвой. Благодаря уникальному дизайну эта обувь стала очень популярной. Также рекомендую обратить внимание на все модели коллаборации Nike и OFF-WHITE. Дмитрий Чумаков,
streetstyle-фотограф
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