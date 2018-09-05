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Калининградский дизайнер шьёт кокошники из янтаря и продаёт за границу
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Калининградский дизайнер шьёт кокошники из янтаря и продаёт за границу 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Об этом сообщает «Комсомольская правда—Калининград».
"Первая заграничная продажа — Сингапур. Там русская девушка в кокошнике представляла нашу страну на конкурсе красоты. Затем была Швеция, Чехия, США, Филиппины", — рассказала Елена.
По словам дизайнера, чаще всего короны заказывают из Германии, Америки и Канады. Также русским аксессуаром заинтересовались в Австралии и Бразилии.
"В месяц мы отправляем от 50 и больше кокошников. А в декабре прошлого года был пик. Мы продали сто штук и столько же выслали посылками", — добавила Данилова.
Предприятию Елены всего два года. Изначально женщина изготавливала лишь праздничные украшения из дорогих материалов: хрусталя, янтаря и прочих дорогих камней. Но после расширила ассортимент и начала шить короны на каждый день — тканевые, кожаные, бархатные, украшенные кружевом и расшитые цветами.
Самые простые кокошники стоят 550 рублей. Модель, украшенная янтарём, обойдётся в 35 000 рублей.
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