Калининградский дизайнер шьёт кокошники из янтаря и продаёт за границу

Об этом сообщает «Комсомольская правда—Калининград».

"Первая заграничная продажа — Сингапур. Там русская девушка в кокошнике представляла нашу страну на конкурсе красоты. Затем была Швеция, Чехия, США, Филиппины", — рассказала Елена.

По словам дизайнера, чаще всего короны заказывают из Германии, Америки и Канады. Также русским аксессуаром заинтересовались в Австралии и Бразилии.

"В месяц мы отправляем от 50 и больше кокошников. А в декабре прошлого года был пик. Мы продали сто штук и столько же выслали посылками", — добавила Данилова.

Предприятию Елены всего два года. Изначально женщина изготавливала лишь праздничные украшения из дорогих материалов: хрусталя, янтаря и прочих дорогих камней. Но после расширила ассортимент и начала шить короны на каждый день — тканевые, кожаные, бархатные, украшенные кружевом и расшитые цветами.

Самые простые кокошники стоят 550 рублей. Модель, украшенная янтарём, обойдётся в 35 000 рублей.