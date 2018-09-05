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Золотое платье Натали Портман ослепило всех на красной дорожке
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Золотое платье Натали Портман ослепило всех на красной дорожке 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
37-летняя актриса затмила всех молодых коллег.
На Венецианском кинофестивале прошла премьера музыкальной драмы Брэйди Корбета «Голос люкс» с Натали Портман в главной роли. И актриса стала самой яркой звездой на красной дорожке. Причем в буквальном смысле.
Ее роскошное блестящее платье от Gucci, перехваченное оригинальным черным бархатным поясом, было будто сделано из настоящего золота. Оно искрилось и переливалось под вспышками камер так, что хотелось зажмуриться.
Наконец-то Натали решилась сменить свои черные классические (но очень скучные) вечерние туалеты на что-то необычное — и не прогадала. Модные критики по достоинству оценили и актуальный силуэт с широкими плечами, и необычное декольте, и аксессуары, которыми Портман дополнила образ.
А поклонники порадовались, что любимая актриса, несмотря на постоянную загруженность в самых разных проектах и маленькую дочь, которая требует постоянного внимания, выглядит потрясающе. Кстати, однажды Портман призналась, что именно благодаря прогулкам с детьми ей удалось быстро прийти в форму после родов. Глядя на фигуру этой звездной мамочки, в это, безусловно, веришь. Да и лицо у нее без единой морщинки — почти как у юной девушки.
Кстати, любопытная тенденция — на этом кинофестивале актрисы «вокруг сорока» затмили всех молодых звезд, даже известных моделей. Например, 49-летняя Наоми Уоттс на церемонии открытия в нежном розовом платье выглядела настолько свежо и шикарно, что в ее возраст совсем не верилось.
Да и чувство стиля именитых красавиц не подводит. В отличие от юных знаменитостей, которые умудрились за один выход попасть во все модные антирейтинги.
Предлагаем посмотреть, в чем еще выходили звезды на красную дорожку во время Венецианского кинофестиваля.
Наоми Уоттс
Изабель Гулар
Аннабель Бельмондо
Сара Сампайо
Каролина Крешентини
Элиза Изоарди
Фьямметта Чиконья
Гайя Вайс
Джулия Гаудино
Малгожата Шумовская
Шарлотт Ле Бон  Оливия Хэмильтон
Паола Турани
Свева Альвити
Лотти Мосс
Трине Дюрхольм
Барбара Палвин
Габриэлла Уайлд
Клеманс Поэзи
Клэр Фой
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