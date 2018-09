Мечты, революции, надежды: как розовый стал цветом женской силы

Розовый цвет — пожалуй, самый социально окрашенный: даже черный и белый не имеют такой гендерной и классовой нагрузки, как розовый. По розовой одежке встречают, по ней же провожают, по ней часто еще и судят. Рассказываем, как он стал сначала самым презираемым цветом, а потом символом женской силы.

Мур Соболева, авторка Telegram-канала Fierce&Cute Будучи производным от красного, который визажистка Лиза Элридж в своей книге «Краски» называет «самым древним пигментом в нашей косметичке», розовый цвет пережил самые разные смыслы, которые в него вкладывали. Оттенок упоминается еще Гомером (греческий слепец описывал этим словом цвет зари), но из-за сложности добычи краски активно использовать розовый пигмент стали только во времена Ренессанса. Тогда в розовых одеждах рисовали младенца Христа (например, на знаменитой картине Дуччо «Мадонна с младенцем»), поскольку этот цвет ассоциировался с плотью Христовой, а также с невинностью и верностью. В XVIII веке во Франции в моду входят розовые наряды — благодаря фаворитке Людовика XV мадам де Помпадур в розовый и голубой, которые она любила сочетать, облачается весь версальский двор.

Исследователи подчеркивают, что одежда для детей вплоть до относительно сознательного возраста была белой до середины XIX века — любая другая краска просто не выдержала бы кипячения, необходимого младенческой одежде по гигиеническим причинам. Детские наряды пастельных оттенков стали появляться в середине XIX века, но они не были гендерно ориентированы. Специалистка по истории моды Джо Б. Патолетти в своей книге Pink and Blue: Telling the Boys from the Girls in America ссылается на номер журнала Ladies’ Home Journal за июнь 1918 года, где домохозяйкам рекомендуют одевать мальчиков в розовое, а девочек в голубое: «Розовый — более сильный и решительный цвет, поэтому он подойдет мальчикам, а нежный и деликатный голубой будет красивее смотреться на девочке». Тот же факт отмечают и другие исследователи — так, в Британии в розовый было принято одевать мальчиков, поскольку мужчины носили красную униформу, а мальчики расценивались как маленькие мужчины и будущие служители родины. Голубой же ассоциировался с непорочностью и ее символом — девой Марией, до сих пор этот оттенок используется в богослужениях, посвященных Богородице.

Закрепление розового как «женского» цвета началось в тридцатые годы XX века и расцвело после войны. Сначала розовый стал синонимом фэшн-революции: эксцентричная Эльза Скиапарелли в середине 30-х годов придумывает цвет shocking pink, светящуюся яркую фуксию. Сейчас он никого не шокирует (хотя название до сих пор используется), но тогда, разведя мадженту белым, Скиапарелли вышла далеко за пределы современной ей моды. После войны еще один революционер — Кристиан Диор придумывает стиль new look: подчеркнуто романтические женственные платья, подчеркивающие грудь и талию, нежные цветочные узоры — и розовый цвет, конечно.

Исследователи сходятся в том, что именно после войны началась четкая гендерная дифференциация розового цвета. Обескровленная Америка захотела яркости и легкомысленности — это отлично показано в пиковой сцене комедии «Забавная мордашка», где главному редактору Мэгги Прескотт внезапно приходит в голову переодеть всех женщин в розовый, цвет жизнерадостный и интеллигентный одновременно. Розовый становится цветом домохозяек, пластиковых кухонь и натужных улыбок. И сексуальности: актрису Джейн Мэнсфилд , известную своими откровенными нарядами и исключительными формами, авторка книги Pink Think: Becoming a Woman in Many Uneasy Lessons Линн Перил называет «святой покровительницей розового» — артистка обожала этот цвет, постоянно его носила, владела розовым «Ягуаром» и даже выкрасила соответствующим оттенком свой дом. А Мэрилин Монро исполнила песню Diamonds Are Girls’ Best Friends в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» в ярко-розовом платье — сцена, которая вошла во все учебники по истории кино.

Так — не внезапно, но постепенно — розовый стал вершиной и воплощением женственности. На этом его эволюция не закончилась — в конце семидесятых его начинают эксплуатировать британские панки (вывеска магазина Вивьен Вествуд SEX была выполнена в розовом цвете, сама Вествуд его тоже не гнушалась). В восьмидесятые розовый вернулся в мейнстрим — триумф обозначил фильм «Девушка в розовом», прилавки заполонили перламутровые розовые помады. В девяностые годы девочки уже делились на два лагеря: те, кто любит розовые «платья принцессы», розовую Барби и розовые банты, и те, кто этот цвет презирает (и будет дружить с мальчиками, потому что, как подразумевается в патриархате, они лучше).

Став символом легкомысленности, глупости и феминности в презрительном значении этого слова, розовый цвет пробыл в этом статусе несколько десятков лет. Классные девушки — те, которых Гиллиан Флинн в «Исчезнувшей» называет cool girls — не носили розовое: смелым, самостоятельным и бесстрашным такое не пристало. В 1996 году запускается целый бренд под слоганом «Тошнит от розового?» — это был Urban Decay (22 года спустя выпустившие невероятно красивую розовую палетку Backtalk). Сами того не желая, передовые женщины — те самые cool girls — загнали себя в ловушку внутренней мизогинии, считывая розовый цвет как маркер женственности, а женственность — как что-то унизительное. С розовым случилось то же самое, что с выражением «как девчонка» — это метко подметили и развили Procter&Gamble в своем одноименном ролике: женское — значит плохое.

Женское самосознание, резкий рывок которому придали запущенные в прошлом году движения #TimesUp и #MeToo, антитрамповский марш женщин, прокатившийся по Америке, и прочие проявления «радикального утверждения, что женщина — это человек», привели миллионы девушек к рефлексии гендерной идентичности и ее принятию. 2017−2018 годы можно с полным правом назвать временем розового цвета: он везде и всюду, но его больше никто не высмеивает. Самым модным оттенком стал мягкий и спокойный millenial pink. В макияже розовый стали использовать в хвост и в гриву: как только ушли предубеждения против него (начиная от того, что розовый делает глаза заплаканными, и заканчивая ощущением, что это легкомысленный цвет), выяснилось, что он невероятно лестно смотрится на любом лице, причем и на губах, и на глазах, и на щеках. Почуяв, откуда дует ветер, несущий деньги, бьюти-марки стали бесперебойно снабжать нас розовыми палетками, тенями и подводками. Никогда не было так просто принять — и отпраздновать — свою женственность. В самом лучшем смысле этого слова. Палетка теней и румян Backtalk, Urban Decay, 3950 рублей, и помада Vice Lipstick в оттенке Backtalk, 1550 рублей, Urban Decay

Новейшая палетка, играющая с millenial pink, но не ограничивающаяся скромными нюдами: Urban Decay умело балансируют матовые текстуры с блестящими, а теплые цвета миксуют с холодными. Восемь оттенков теней, двое румян и два хайлайтера — все для сверхмодного розового мономакияжа. Одноименная помада — идеальная пара к палетке. База под макияж Prisme Primers в оттенке Rose, Givenchy, 2950 рублей

Арт-директор Givenchy Николя Деженн был одним из первых в люкс-сегменте, кто стал делать цветокорректирующие базы под макияж — тогда они назывались Acti’Mine. Этим летом Givenchy перезапустили эту гениальную линейку — теперь это Prisme Primers, а к цветокоррекции добавилось матирование и эффект блюра без замазывания. Розовый оттенок добавит живости даже самому уставшему лицу. Подводка On Stage Liner в оттенке Matte Pink, Dior, 2400 рублей

Прорывная новая линейка On Stage Liner включает в себя не только желтый и голубой, но и яркий матовый розовый цвет. Он будет хорош и сам по себе, и для двойной стрелки. Для тех, кто любит порозовее, вышла также ярко-розовая тушь в отличной объемной линейке Pump’n’Volume — сочетай ее с подводкой для убойного эффекта. Палетка теней Venus XL, LimeCrime, 5490 рублей, и жидкий глиттер Diamond Dew в оттенке Paris, Lime Crime, 1990 рублей

Владелица марки До Дир, гениально чувствующая тренды, выпустила две розовых палетки подряд: нежную Venus III и большую Venus XL, которой можно нарисовать макияж во всех оттенках нашего любимого цвета. А если хочется добавить блеска, у LimeCrime есть прелестные сверкающие тени Diamond Dew — розовый Paris украсит любой мейк. Рассыпчатый глиттер Glow Me в оттенках Милкивэй и Пинк, Glow Me, по 1000 рублей

Молодая российская марка продает свои блестки в щедрых стограммовых банках и пока что торгует исключительно через Инстаграм — именно там сейчас собираются основные любительницы глиттера. Средство можно наносить на тело, лицо и даже глаза (будь аккуратна, если у тебя чувствительные веки, и обязательно используй базу). Объемы баночек столь велики, что можно нарисовать себе даже глиттерные чулки — и при этом не разориться. Тени Diamond Dust в оттенке Celestial, LASplash, 1090 рублей, и подводка Wickedly Divine в оттенке Hermione, LASplash, 1290 рублей

Один из бестселлеров марки — рассыпчатые пигменты Diamond Dust: есть полностью матовые, а есть, как наш Celestial, блестящие — это интересный розово-золотой оттенок, который играет на солнце. А новая подводка с холодными розовыми блестками хороша не только для самостоятельных стрелок, но и поверх карандаша, и в качестве акцента в уголках глаз. Рассыпчатый пигмент Star Lit Powder в оттенках 24 Fuchsia и 25 Pink, Make Up For Ever, по 1465 рублей

В разноцветной палитре недавно обновившихся пигментов есть множество чистых ярких цветов — и Fuchsia не исключение: чтобы этот матовый оттенок максимально раскрылся, наноси его на базу, слегка вбивая в кожу пальцем или кистью. Блестящий теплый розовый Pink подойдет к нему в качестве растушевочного — или же можно сделать с ним самостоятельный макияж (правила нанесения те же). Временная краска для волос Colorista Washout в оттенке #розовые_волосы, 450 рублей, L’Oreal Paris, и красящее желе для волос Colorista Hair Makeup в оттенке #ярко_розовые_волосы, 350 рублей, L’Oreal Paris

Тренд на цветные волосы из субкультурных гетто сначала перекинулся на инфлюэнсеров в Инстаграм, а потом вышел на уровень крупных брендов. Ярчайший пример — гигант L’Oreal Paris: в прошлом году марка запустила линию Colorista, куда вошли краски для волос, которые смываются за 1−10 раз, и спреи. Этим летом у линейки вышло продолжение — красящие желе, которые бренд позиционирует как макияж: утром нанесла, вечером смыла. Тени Paperlight в оттенке Nobara Pink, Shiseido, 2070 рублей

Прошлогодний запуск марки — нежнейшие, как рисовая прозрачная бумага, кремовые тени, прекрасно подходящие для быстрых утренних макияжей, когда времени всего минута, а хорошо выглядеть хочется. Удачный оттенок Nobara Pink — из числа «освежающих» розовых: за счет холодного подтона он не делает глаза более красными, а, напротив, визуально раскрывает их. Стик для щек и губ Kiss and Blush в оттенке From Marrakesh to Paris, YSL, 2586 рублей

Толстенький двухцветный бальзам-стик, в отличие от многих его собратьев по форм-фактору, удобно использовать: можно только одну сторону, можно обе, можно смешать или оставить как есть. Оттенок From Marrakesh to Paris поженил кораллово-розовый с ягодным: если наносить средство в качестве румян, удобнее всего их растушевать вместе (тогда получится насыщенный теплый розовый), а на губах можно сделать градиент или довольствоваться одним оттенком Подводка #guyliner в оттенке Pharrell, Soda Makeup, 349 рублей

Юный и юношеский бренд Soda Makeup — собственная молодежная линейка сети «Л’Этуаль» — наконец удовлетворяет потребительскую нужду в цветном и при этом недорогом макияже. Линейка подводок #guyliner не только популяризирует отличную (и непопулярную пока) идею, что мужчины заслуживают не меньшее право на макияж, чем женщины, но и без всякого социального подтекста заслуживает внимания: здесь много интересных чистых оттенков, например, фуксиево-розовый Pharrell. Топпер для туши Big Color Top Coat в оттенке Pink, Lancome, 1600 рублей

В этом году марка запустила четыре оттенка ярких топперов для ресниц. Все честные и дают действительно насыщенный цвет, а не непонятный отблеск на веках, и хороши в качестве самостоятельной туши, если от нее нужен только оттенок: объем и длину топ не придает. Топпер настолько жидкий, что можно сделать им не только цвет на ресницах, но и обаятельные яркие веснушки из брызг — для этого чуть загни и отпусти щеточку. Лак для ногтей The Nail Lacquer в оттенке Shocking, Dolce & Gabbana, 2050 рублей

Тот самый цвет shocking pink, который придумала Скиапарелли, — во всей своей, пусть и растерявшей революционность, красе. Такой оттенок легко найти в других марках, но лаки для ногтей Dolce & Gabbana в их роскошных флакончиках и с аккуратной кисточкой — прекрасный подарок кому угодно, например, себе. Румяна Baked Powder Blush в оттенке Dolce Pink, Milani, 830 рублей

Бюджетная марка Milani, любимая американскими блогерами, пришла в Россию без заслуживающей такого события громкости. У марки много отличных средств, например, вот эти румяна — они очень пигментированные, а мягкий золотой шиммер в ярко-розовой базе позволит обойтись без хайлайтера. Палетка теней и румян Girls Personality Palette в оттенке Fashion Fanatic, M. A. C, 4700 рублей

Палетки M. A. C Girls — сравнительно новое изобретение бренда: в каждую из палеток, название которой иронично определяет тип девушки (есть Basic Bitch, есть Prissy Princess) входит восемь оттенков теней разного размера и хайлайтер. Fashion Fanatic, как следует из ее имени, едва ли не самая смелая — она обыгрывает все оттенки розового, от коралла до фуксии. Румяна Colour Blush в оттенке Opera, Delilah, 2500 рублей

Нишевая английская марка Delilah делает базовые средства для естественного макияжа — из них может составить косметичку даже самая скромная девушка — и точно не промахнется. В румянах Opera марке удалось обыграть необычный цвет (очень холодный розовый на голубой базе) без малейшей вульгарности — если как следует растушевать, будет родной «морозный» румянец. Хайлайтер Aurora в оттенке Rose Nacre, Sergey Naumov, 2460 рублей