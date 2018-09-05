7 известных женщин, которые похорошели после 40 

Наконец-то эйджизм уверенной поступью уходит в прошлое и возраст для современной женщины остается лишь цифрой в паспорте. Последние несколько сезонов модные бренды выпускают рекламные кампании с участием моделей старше 40 лет, первые леди вроде Брижит Макрон надевают короткие платья на официальные встречи, а некоторые в 52 года счастливо выходят замуж, как Робин Райт. Более того, многим женщинам возраст только к лицу. Взгляните на Дженнифер Лопез, Джулианну Мур, Хелен Миррен и Анджелину Джоли, которая приобрела свой статус самой красивой женщины далеко за 30.