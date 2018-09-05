Меган Маркл стала самой стильной женщиной этого года

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл стала самой стильной женщиной этого года, по мнению американского журнала People, передает телеканал «МИР 24».

Ее хвалят за виртуозное сочетание одежды из масс-маркета с дизайнерскими нарядами. Один из них — самый обсуждаемый: свадебное платье от французского модного дома признали безмерно элегантным, особо отметив целомудренный вырез лодочкой.

Такая же изящная простота и в повседневных нарядах. Модным критикам не к чему придраться. Зато претензии есть у венценосной бабушки: Меган регулярно нарушает королевский дресс-код, надевая брючные костюмы и оголяя плечи.

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