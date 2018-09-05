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Меган Маркл стала самой стильной женщиной этого года
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Меган Маркл стала самой стильной женщиной этого года 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл стала самой стильной женщиной этого года, по мнению американского журнала People, передает телеканал «МИР 24».
Ее хвалят за виртуозное сочетание одежды из масс-маркета с дизайнерскими нарядами. Один из них — самый обсуждаемый: свадебное платье от французского модного дома признали безмерно элегантным, особо отметив целомудренный вырез лодочкой.
Такая же изящная простота и в повседневных нарядах. Модным критикам не к чему придраться. Зато претензии есть у венценосной бабушки: Меган регулярно нарушает королевский дресс-код, надевая брючные костюмы и оголяя плечи.
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