Самые обсуждаемые свадьбы (и платья) сезона: от Меган Маркл до Оксаны Лаврентьевой

В этом свадебном сезоне замуж выходили редко, но метко: громкие (нет, оглушительные!) инфоповоды давали петербургские писатели, члены королевской семьи, дети глянцевых редакторов и голливудские актеры. Рассказываем о торжествах, героях и платьях, которые запомнились нам больше всего.

Меган Маркл в платье Givenchy

О том, кто сделает платье для невесты принца Гарри , гадали несколько месяцев. Сначала букмекеры ставили на Inbal Dror, чьи эскизы наряда слили в есть TMZ, позже в качестве основных претендентов называли единственных участников Недели Высокой моды из Великобритании Ralph & Russo, а после говорили, что Меган Маркл поддержит борца за экологию Стеллу Маккартни. Правы оказались лишь частично: платье от Стеллы Маккартни Меган надела на торжественный ужин, а вот на основной церемонии в Виндзорском замке она появилась в минималистичном образе от Givenchy — французской марки, возглавляемой британкой Клэр Уэйт Келлер

По словам нашего колумниста и историка моды Мэган Виртанен, наряд хоть и был очень красивым, нарушал все мыслимые и немыслимые правила этикета. «Соблюдение норм требовало бы платья пастельного оттенка, но не белого, да и фата в таких случаях не принята», — писала она. Впрочем, миллионам зрителей прямого эфира со свадьбы, традиции были не так важны: они видели на экране настоящую сказку, доказывающую, что «даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца».

Еще одна сказка, воплощенная в жизнь, — свадьба звезд сериала «Игра Престолов» Кита Харингтона и Роуз Лесли. Причем по титулам актер и актриса ничуть не уступают герцогам Сассекским: Кит — выходец из аристократического рода баронетов Харингтон и потомок короля Карла II через бабушку по отцовской линии, а Роуз — третья дочь главы старинного шотландского клана Себастьяна Лесли, владеющего землями и несколькими замками. В церкви рядом с одним из них — Уордхилл Касла в Абердиншире — пара и обвенчалась: «король Севера» — в монохромном костюме тройке, «одичалая Игритт» — в скромном платье от Elie Saab.

Публикация от Oxana Lavrentieva (@olololnew) 16 Июн 2018 в 2:49 PDT Оксана Лаврентьева в платье Terekhov

Рекордсменкой по количеству платьев в этом году стала Оксана Лаврентьева, обручившаяся с писателем и номинантом нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александром Цыпкиным . Владелица компании «Русмода», в которую входит бренд Terekhov, заказала любимому дизайнеру четыре образа для себя и тридцать (тридцать!) — для подружек невесты. Консервативное платье-футляр сменилось шелковой комбинацией, подчеркивающей позицию Оксаны по #freethenipple, а затем — удлиненной рубашкой и переливающимся мини. Для активной программы, которую в «Ветерке» вела Ксения Собчак (с выступлениями Шнурова и чтением произведений Цыпкина), нужны были наряды разной длины и степени комфорта.

Если фотографии с торжества Цыпкина и Лаврентьевой заполонили соцсети, то на свадьбе дочери редактора американского Vogue Анны Винтур и сына редактора итальянского Vogue Франки Соццани снимки были строго запрещены. Тайная церемония 30-летней Би Шаффер и 35-летнего Франческо Карроззини, прошла в доме Анны на острове Лонг-Айленд — судя по хронике папарацци Daily Mail , в деревянном домике в окружении самых близких. Официальные снимки пары появились лишь через пару дней — и на них невеста была в более коротком и скромном платье Dolce & Gabbana.

Ванесса Паради на свадьбе с Самюэлем Беншетри в Berluti

Первая свадьба 45-летней Ванессы Паради с французским режиссером Самюэлем Беншетри тоже проходила под грифом секретности, но как только общественность увидела снимки с церемонии в деревушке Сен-Симеон-де-Бресье, ринулась обсуждать не платье невесты (предположительно от Chanel ), а костюм жениха от Berluti. Он стал первой работой бывшего креативного директора мужской линии Christian Dior Криса Ван Аша, который сменил Хайдера Аккермана на посту одного из старейших модных домов. Синий классический костюм Самюэля отличался от того, что Крис выкладывал в свой «инстаграм», но отлично подчеркивал такой же консервативный наряд Ванессы.

Тина Кунаки в платье Vera Wang

Если на воссоединение Ванессы Паради и Джонни Деппа еще можно было надеяться, то Венсан Кассель для Голливуда потерян навеки: 51-летний актер давно влюблен в 21-летнюю модель Тину Кунаки, с которой на днях обручился в мэрии курортного городка Бидар возле Биаррица. Провокационный аутфит невесты готовила лично Вера Ванг: «Это платье говорит о юности, шарме и искусстве кутюрной драпировки с пышной тюлевой юбкой» — рассказала об идее дизайнер. После свадьбы fashion moments Кунаки не закончились: сейчас молодожены отдыхают на юго-западе Франции, откуда постят фотографии в нарядах Jacquemus из коллекции La Bomba. Ира Чигиринская в платье Zuhair Murad

Ежегодная рубрика — свадьбы детей российских олигархов, которые делают бюджет кутюрным модным домам. Этим летом в ателье Zuhair Murad побывала 17-летняя дочь строительного магната Александра Чигиринского Ира, заказавшая у ливанского дизайнера платье, целиком инкрустированное камнями, за 14 миллионов рублей. На ее бракосочетании с сыном бывшего замгубернатора Архангельской области Александра Мирелли Мориса танцевали под Баскова, Лепса, Меладзе, Газманова, Аню Лорак, «Ленинград» и Эмина Агаларова , который в этом году тоже женился — на модели Алене Гавриловой. Лена Шейдлина в Olga Malyarova

Арт-блогер с аудиторией больше, чем у «Первого канала», наконец, официально стала Шейдлиной: Лена Шейлина вышла замуж за возлюбленного Евгения, с которым встречалась 7 лет и даже снималась для кавер-стори нашего номера в 2017-м. Свадьбу играли в Греции в маленьком кругу родственников и близких друзей, а одно из платьев для торжественного события сделала финалистка нашего конкурса «Новые имена в моде» Ольга Малярова. «Я представляла его себе легким и облегающим с открытыми плечами. Утонченные руки будут подчеркивать высокие перчатки, волосы собраны с небольшим объемом, чтобы визуально вытянуть лицо. Сам образ возник, вдохновившись морской пеной, ракушками и, конечно же, мультфильмом „Русалочка“», — рассказывала о совместном дизайнерском творении Лена Шейдлина.

Кьяра Ферраньи в платье Dior Couture

Пионерка мирового фэшн-блоггинга Кьяра Ферраньи сыграла свадьбу, которая войдет в ваш мудборд. Миллион белых роз, ужин под звездным небом и два кастомизированных платья Dior, одно из которых украшено цитатами из песни бойфренда. Избранник Кьяры — итальянский рэпер Fedez, от которого в марте этого года она родила сына Леоно. Мальчик присутствовал на свадьбе родителей и, как и мы, следил за перевоплощениями звездной невесты: кружевное платье с воротником-стойкой и многослойным шлейфом для официальной церемонии сменилось нежно-розовым на бретелях для вечернего празднования. Одним движением руки оно трансформировалось в мини с пышной балетной пачкой, которое Кьяра надела под индивидуальные лодочки Dior по образцу модели 1962 года выпуска.

Фото: Shutterstock, @ira_chigirinskaya, @olololnew