Этой 63-летней женщине позавидует любая. Она просто взорвала Интернет своим стилем

В бывших социалистических странах еще живы предрассудки, что в зрелом возрасте смешно «маскироваться» под молодую, а подругами женщины должны стать: скромный платочек, закрытое платье, да и деньги пора откладывать на похороны. И это не каламбур… Моя бабуля уже на седьмом десятке готовилась отойти в мир иной, что не помешало ей спокойно жить еще много лет. Корни заблуждений уходят в трудное прошлое старшего поколения. Лишения и тяготы не прошли бесследно, а отразились на мировосприятии, лишив его ярких красок. Но сегодня многие, и не только юные и дерзкие, бросают вызов условностям. Наша редакция собрала материал о женщине из Нью-Йорка, эффектной и смелой, ставшей просто настоящей «интернет-бомбой». Профессор-социолог Лин Слейтер в 63 года-образец стильной дамы. И Лин это звание принадлежит по праву! Однажды папарацци приняли Лин за знаменитость на мероприятии New York Fashion Week, когда она проходила мимо. Фотографы запечатлели женщину, подумав, что она — модный журналист или блогер.

После рокового стечения обстоятельств Лин действительно стала вести модный блог под ником Accident Icon.

При этом она даже не преследовала цели стать популярной.

Тем не менее предложения поступали одно за другим.

На Слейтер обратили внимание такие модные гиганты, как H&M, Mango, а также другие известные бренды.

Последние несколько лет фешен-индустрия рассматривает старость как повод выйти за рамки привычного восприятия моды.

Фотографии Лин Слейтер разлетелись по Интернету с подписями вроде «Самая модная бабушка Америки».

Действительно, чувство стиля Лин вызывает восторг и восхищение!

Сама Слейтер так говорит о себе: «Мой личный стиль сложно описать. Он минималистичный, провокативный, соблазнительный и авангардный. Но на первом месте для меня подлинность. Я никогда не фотографируюсь в том, чего не надену в повседневной жизни».

«Иногда при выборе одежды я принимаю рискованные решения, потому что не раз убеждалась: вещь сидит на мне идеально, а на вешалке смотрелась так себе. Но если какая-то модная тенденция тебе не подходит, совсем необязательно ей следовать, чтобы быть современной. Экспериментируй с тем, что тебе идет», — продолжает она.

Стоит отметить, Лин вполне выглядит на свои годы, не скрывает седину, почти не обрабатывает фотографии и популяризирует естественную красоту.

Лин обожает японский минимализм и конструктивизм.

У нее больше 100 тысяч подписчиков, и каждое фото блогерши собирает не менее 5 тысяч отметок «Нравится».

Если описать Лин несколькими словами, то это изящество, женственность и футуризм.

Любимый асессуар Лин Слейтер — это солнцезащитные очки.

Смотреть на эту женщину — одно удовольствие. Теперь я не боюсь стареть, честное слово!

В наших краях почему-то считается, что людям преклонного возраста не годится одеваться красиво и ярко. Но у меня почему-то язык не поворачивается назвать эту женщину бабушкой или пожилой. Не отрицаю, и у нас есть случаи, когда женщины в 63 выглядят не хуже. Если тебя тоже вдохновляет стиль Лин Слейтер, делись статьей с друзьями. Будьте интересными вместе с FITNESSI!