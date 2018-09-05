31-летняя Гагарина в ультрамини выглядит еще стройнее и моложе

Полина Гагарина не перестает восхищать поклонников своей стройной фигурой и изящными нарядами. Стоит отметить, что певица много трудится, чтобы держать себя в форме. Этим летом даже на отдыхе за границей она усердной тренировалась в спортзале. Также у артистки хватает сил на воспитание двоих детей, светские мероприятия и зажигательные танцы.

Вчера Полина вместе со своим супругом фотографом Дмитрием Исхаковым побывала на модной вечеринке журнала Vogue. Певица появилась на мероприятии в синем ультрамини. Платье с глубоким декольте подчеркнуло ее женственные изгибы тела. Муж артистки предпочел облачиться в джинсы, рубашку и синий пиджак. Он одаривал комплиментами свою возлюбленную пока они ухали на вечеринку. Потом Гагарина отплясывала на танцполе под ритмичную музыку.

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